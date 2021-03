Volkswagen konkuruje Tesle velkým tlakem od elektromobilu | Novinky v automobilovém průmyslu

Společnost Volkswagen plánuje vybudovat v Evropě půl tuctu továren na výrobu bateriových článků, globálně rozšířit infrastrukturu nabíjení elektrických vozidel, urychlit snahy obejít konkurenční Teslu a urychlit kolektivní adopci automobilů napájených z baterií.

Druhá světová automobilka, která je uprostřed významného posunu směrem k bateriovým autům, v pondělí uvedla, že chce mít v Evropě do roku 2030 v provozu šest závodů na výrobu bateriových článků, které bude budovat samostatně nebo s partnery.

„Naše transformace proběhne rychle, bude to bezprecedentní,“ řekl generální ředitel Herbert Deiss účastníkům Energetického dne Volkswagenu, na kterém se také představili výkonní ředitelé společností BP, Enel a Iberdrola a pokusili se vyrovnat některému humbuku nedávného dne baterie společnosti Tesla. Září.

„E-mobilita se pro nás stala klíčovým předmětem podnikání,“ dodal.

Volkswagen, jehož akcie vzrostly o 3,8 procenta, neřekl přesně, kolik bude plán stát. V prosinci uvedla, že do roku 2025 plánuje na celkovou elektronickou mobilitu utratit 35 miliard eur (41,7 miliard dolarů).

Pokud jde o elektřinu, skupina zaostávala, až v roce 2015 připustila, že podvádí americké testy emisí nafty, a musela se vypořádat s novými čínskými kvótami pro elektromobily. Nyní má jeden z nejambicióznějších programů v tomto odvětví.

Volkswagen uvedl, že evropské továrny budou mít kombinovanou výrobní kapacitu 240 gigawatthodin ročně, přičemž dodal, že prvních 40 gigawatthodin bude pocházet ze švédského severního voltu, výroba bude zahájena v roce 2023.

V rámci dohody Volkswagen zvýší svůj 20procentní podíl ve společnosti Northvolt a rovněž získá podíl švédské společnosti v plánovaném projektu bateriových článků v německém městě Salzgitter, který bude od roku 2025 tvořit druhý závod.

V roce 2026 bude následovat závod ve Španělsku, Francii nebo Portugalsku a do roku 2027 závody v Polsku, na Slovensku nebo v České republice. Do roku 2030 budou zřízeny další dva.

Zatímco první dva se již odrážejí ve finančním plánování Volkswagenu, skupina je v současné době v „hlubokých diskusích“ o tom, jak budou nástupnické závody sladěny s finančními cíli, uvedl člen představenstva Thomas Schmall.

plný

Volkswagen také drasticky rozšiřuje svoji nabíjecí infrastrukturu, jejíž nedostatek je stále považován za hlavní překážku masového přijetí aut s bateriovým pohonem.

Díky současnému úsilí a partnerství s významnou britskou ropnou společností i významnými evropskými společnostmi Enel a Iberdrola chce Volkswagen do roku 2025 provozovat v Evropě přibližně 18 000 veřejných expresních dobíjecích míst.

Jedná se o pětinásobek současné sítě expresní nákladní dopravy, uvedl Volkswagen a dodal, že do této iniciativy investuje 400 milionů eur (477 milionů dolarů).

V Severní Americe se Volkswagen zaměřuje do konce roku 2021 na 3 500 rychlonabíjecích bodů prostřednictvím své jednotky Electrify America, zatímco skupina v Číně, největší světový trh s automobily, zamíří do roku 2025 na 17 000.

V Číně, kde společnost Volkswagen v loňském roce získala 26,5 procenta výrobce baterií Guoxuan High-tech Co Ltd, má nyní automobilka v úmyslu prodat do konce tohoto desetiletí ročně více než 2 miliony elektromobilů.

Pokud jde o design, společnost Volkswagen představila plány na nový, standardizovaný hranolový bateriový článek od roku 2023, který bude podporovat snižování nákladů vyplývající z vyšší úrovně výroby vnitřních článků a může ovlivnit stávající dodavatele.

Výrobci elektrických vozidel, včetně společnosti Tesla, používají válcové články baterií, podobné baterkám na baterky, které jsou relativně levné a snadno se vyrábějí.

Prizmatické buňky, které vypadají jako tenká vázaná kniha, jsou umístěny v obdélníkovém kovovém pouzdře a jsou dražší. Buňky sáčků, další alternativa, jsou tenčí, lehčí a připomínají pružnou kovovou poštovní obálku.

„V průměru snížíme náklady na bateriové systémy výrazně pod 100 eur (119 $) za kilowatthodinu,“ uvedl Shumol. „Díky tomu bude elektronická mobilita cenově dostupná a dominantní technologie řízení.“

Benchmark Mineral Intelligence uvedl, že náklady na bateriové články používané v elektrických automobilech klesly v průměru na 110 $ za kilowatthodinu.