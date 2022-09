Hodinky s tropickou bouří uvolněny pro nižší klávesy před Ianem

Pozorování tropické bouře vstoupilo v platnost v neděli v Lower Keys, protože obyvatelé Floridy se nadále připravují na Ianovu nejistou cestu.

Guvernér Floridy Ron DeSantis v neděli řekl, že tristát Jižní Floridy je stále mimo aktuální cesty přímého zásahu tropické bouře Ian, ale všichni obyvatelé Floridy by se měli připravit na velkou bouři.

Sledování tropické bouře od Seven Mile Bridge po Key West, včetně Dry Tortugas, je součástí aktualizace v 17:00 Národního centra pro hurikány. Tropical Storm Watch znamená, že podmínky tropické bouře jsou možné do 48 hodin.

Na předpovědní dráze se očekává, že střed Ianu bude v pondělí procházet poblíž nebo západně od Kajmanských ostrovů, v pondělí večer v blízkosti nebo nad západní Kubou a v úterý svítat. Ian pak v úterý vystoupí nad jihovýchodním Mexickým zálivem.

Modely ukazují potenciální přímý zásah v Tampě nebo na Floridě Panhandle

„Neuvízněte v těchto kuželech,“ řekl DeSantis na nedělní tiskové konferenci v Emergency Operations Center v Tallahassee. „I kdybyste nebyli nutně přímo v oku cesty bouře, dopady by byly velmi široké v celém státě.“

[ RELATED: Everything you need to know heading into the potential hurricane ]

Řekl, že na východním pobřeží Floridy mohou být silné záplavy. A neexistuje žádná záruka, že se cesta bouře bude i nadále pohybovat na západ, jako tomu bylo v posledních dvou dnech.

Panuje nejistota. Modely nejsou konzistentní. „Jen si nemyslete, kdybyste nebyli na očích, nemuseli byste se připravovat. Poslední věc, kterou chceme, je být rychlí na východě a pak mít lidi nepřipravené. Raději buďte připraveni a nemusíte ty přípravky naopak používejte.“

To zahrnuje získání dostatečných zásob jídla, vody, baterií, léků a paliva, řekl.

Trasa předpovědi pro tropickou bouři Ian z aktualizace Národního centra pro hurikány v neděli v 17:00. (NOAA)

Záchranáři uvedli, že většina obyvatel se nebude muset evakuovat. Lidé by se měli nejprve dívat floriddisaster.org/know Aby zjistili, zda jsou v evakuační zóně. Pokud ne, měli by posoudit, zda dokážou odolat tropickým bouřím nebo hurikánovým větrům.

„V hurikánu Irma jsme evakuovali téměř dva miliony lidí,“ řekl Kevin Guthrie, ředitel floridské divize krizového řízení.

DeSantis řekl, že očekává silný déšť, silný vítr, bleskové povodně, bouře a dokonce i rozptýlená tornáda. Vyhlásil výjimečný stav pro všech 67 krajů „s ohledem na nejistotu bouře“. Dříve byl stav nouze vydán pouze ve 24 okresech, včetně Broward, Miami-Dade a Palm Beach.

Prezident Biden také schválil federální nouzové vyhlášení pro Floridu, které jí umožnilo přístup ke zdrojům FEMA.

Stát zrušil omezení pro komerční dodávky a povolil nouzové nebo 30denní doplňování receptů. DeSantis uvedl, že také aktivoval 2 500 členů floridské národní gardy, aby pomohli v nouzi.

[ MAP: See the latest forecast map for potential Hurricane Ian ]

Střed Ian by měl procházet jihozápadně od Jamajky v neděli večer a procházet poblíž nebo západně od Kajmanských ostrovů v pondělí brzy, podle předpovědi v 17:00. Ian se pak v pondělí večer a v úterý s úsvitem přesune poblíž nebo nad západní Kubu a v úterý vyjede nad jihovýchodní Mexický záliv.

Pokud se Ian dostane na pevninu na Kubu, očekává se, že se objeví jako velký hurikán (udržitelný vítr o rychlosti alespoň 111 mph).

V úterý se pak objeví nad jihovýchodním Mexickým zálivem.

17:00 Pro Grand Cayman a kubánské provincie Isla de Juventud, Pinar del Rio a Artemisa platí varování před hurikánem. Varování před hurikány, která se týkají podmínek hurikánů, jsou obvykle vydávána 36 hodin před prvním očekávaným výskytem tropických bouří.

Sean Bhatti, meteorolog z Národního centra pro hurikány, uvedl, že jižní Florida je mimo prognózu nejistoty, protože střed hurikánu bude ve dvou třetinách času. Ale mírné posuny v cestě mohou znamenat velký rozdíl a teplejší vody v Perském zálivu a potenciální interakce pevniny s Kubou by mohly vést k těmto posunům.

Guvernér Floridy Ron DeSantis během nedělní tiskové konference v Emergency Operations Center v Tallahassee, úřady a obyvatelé Floridy bedlivě sledují tropickou bouři Ian, která zmítá v Karibiku. (Alicia Devine/Tallahassee Democrat prostřednictvím Associated Press) (Alicia Devine/AFP)

„Tento víkend udělali všechny přípravy na možný nejhorší scénář,“ řekl Bhatti.

V neděli se zdálo, že se kurz očekávání opět začal obracet k východu.

„Rozumný“ nejhorší scénář v tuto chvíli stále zahrnuje všechny dopady spojené s velkým hurikánem. Pokud se ale bouře bude i nadále přesouvat na západ, jižní Florida zaznamená pouze vysoké vlny a silný vítr.

S postupem víkendu bude cesta hurikánu stále jasnější. V noci z neděle na pondělí ráno meteorologové tvrdí, že budou mít lepší představu o tom, co se stane a zda jižní Florida může přežít nápor bouře.

[ READ IN SPANISH: Se espera que el huracán Ian se forme hoy; la ruta pronosticada parece no llegar al sur de Florida por ahora ]

Předpověď rychlosti větru tropické bouře Ian z aktualizace Národního centra pro hurikány v neděli v 17:00.

Bouře, dříve známá jako Hermine, pokračovala v neděli na Kanárských ostrovech v dešti a pak se snížila a rozplynula se.

To, co by bývala Fiona, zesláblo do časné neděle na posttropický hurikán a později během dne se rozplynulo.

Prognostici také sledují rozsáhlou oblast nízkého tlaku v Atlantiku, která má 30% šanci, že se v příštích pěti dnech rozvine, ačkoli Ian je největším problémem.

Fiona byla prvním velkým hurikánem sezóny 2022, což znamená kategorii 3 a vyšší.

[ STAY UPDATED with the latest forecast for tropical weather at SunSentinel.com/hurricane ]

Upozornění na nejnovější zprávy jak se to stane Získejte aktuální informace o vývoji příběhů, jak k nim dochází, pomocí bezplatných e-mailových upozornění na mimořádné novinky.

.

Tropická bouře Gaston nadále slábne a očekává se, že se v neděli stane posttropickým cyklónem.

Hurikánová sezóna končí 30. listopadu. A další bouře bude po Ianu Julii.

Spisovatelka Shira Moulten přispěla k této zprávě.