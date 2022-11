Ghost of Tsushima je podle bývalého producenta Capcomu děsivě podobný Resident Evil

Survivalový horor Resident Evil a akce v otevřeném světě Ghost of Tsushima se na papíře nemohou zdát daleko od sebe, ale globální přitažlivost obou her je podle bývalého producenta Capcomu až děsivě podobá.

Hiroyuki Kobayashi v rozhovoru pro IGN řekl, že vytvoření globálně atraktivní japonské hry jako Ghost of Tsushima ze strany Sucker Punch ze strany USA je velmi podobné způsobu, jakým on a jeho kolegové z Capcomu vytvořili americkou hru Resident Evil.

„Jako hra o Japonsku vytvořená nejaponskými vývojáři mi Ghost of Tsushima tak trochu připomněla, jak to děláme. [at Capcom] Japonští vývojáři ten den vytvořili v USA hororovou hru s Resident Evil. „V té době to asi bylo pro lidi překvapením, že to vyrobili japonští vývojáři.“

Vytvořit autentický zážitek z kultury mimo vaši vlastní však není snadný úkol, ale Kobayashi řekl, že toto úsilí může vést k velkému úspěchu. „Myslím, že to ukazuje, že bez ohledu na to, o jaké zemi nebo kultuře svou hru děláte, pokud toto téma studujete vážně a dáváte do toho srdce, vždy existuje šance,“ řekl.

To je něco, co si vezme na svou další hru, protože Kobayashi nedávno opustil Capcom a připojil se k čínskému vývojáři mobilních her a technologické společnosti NetEase Games. „Pro naši první hru budeme hledat něco, co snadno přiláká největší globální publikum,“ řekl a poznamenal, že série, pro kterou je nejznámější, Sengoku Basara, je známá pouze v Japonsku.

Kobayashi začínal v Capcomu v roce 1995 a byl programátorem prvních dvou her Resident Evil, plánovačem původního Dino Crisis a producentem původního Devil May Cry. Byl také producentem Resident Evil Remake, Resident Evil 4, Killer 7 a Dragon’s Dogma a v poslední době byl výkonným producentem Mega Man 11.

Fotografický režim Ghost of Tsushima – Nejlepší záběry posádky IGN

Ryan Dinsdale je překladatel na volné noze v IGN. Celý den bude mluvit o Zaklínači.