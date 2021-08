Bear Baron: Bezkonkurenční skvělá chuť, ale také jako každý jiný | pivo

Chris Drosner pro státní časopis



Na Great Taste of the Midwest bylo letos o polovinu méně piva a na tom nezáleželo.

Vzhledem k tomu, že se pole pivovaru pro festival 14. srpna snížilo o 50%, aby se snížilo přetížení v Olin Parku, obával jsem se, že některé z nejoblíbenějších pivovarů každý rok mohou znatelně chybět. To se nestalo.

Relativně slabé byly i další známky Pandemického festivalu. Opravdu jsem si nemyslel, že dav – který byl omezen na 5 000 hostů, dobrovolníků a zaměstnanců pivovaru od Madison Homebrewers and Tasters Guild – cítil polovinu své obvyklé velikosti.

Většinou to vypadalo jako jakákoli jiná skvělá chuť – radostná oslava nejlepšího piva v této oblasti. Počasí bylo ideální, nálada byla silná a rozhodně to vypadalo, jako by sládci zachránili nějaké sudy svých nejlepších věcí z festivalu, který byl loni zrušen.