Tchajwanský velvyslanec v České republice zdůrazňuje úzké bilaterální vztahy Tchaj-wanské novinky

Tchajwanská velvyslankyně v České republice Kay Liang-Rui

Tchaj-pej (Tchaj-wan News) – Velvyslanec Tchaj-wanu v České republice Ke Liang-Rui (柯良叡) v pondělí (10. května) vyzval Evropskou unii, aby dokončila dvoustrannou investiční dohodu s Tchaj-wanem, s odvoláním na blízkost tchajwansko-českých vztahů.

Kay poukázal na to, že tyto dvě země mají podobné historické zkušenosti a jsou středně velkými zeměmi s mocnými sousedy v rozhovoru pro české noviny. Seznam novinek. Proto musí být flexibilní a kreativní ve svém přístupu k interakci s velkými zeměmi a při spolupráci se zeměmi, které sdílejí podobné hodnoty, CNA Oznámeno.

Návštěva předsedy českého Senátu Miloše Vistrase na Tchaj-wanu loni v srpnu je historická, protože byl prvním zahraničním řečníkem, který vystoupil před zákonodárným sborem za posledních 45 let. Řekl, že rozhodnutí místokrále navštívit zemi navzdory čínské opozici pohlo Tchajwance a dodal, že tento krok je ve prospěch toho, aby byl Tchaj-wan evropským národem.

Kay poznamenal, že čínská vojenská letadla často pronikají do identifikační zóny protivzdušné obrany Tchaj-wanu. „Nejlepším způsobem, jak čelit hrozbám, je posílit se a spolupracovat se spojenci,“ řekl. Jak již dříve řekl prezident Tsai Ing-wen, Tchaj-wan není vystaven tlaku a návštěva Vistrasila v zemi vykazuje stejnou náladu.

Velvyslanec poděkoval českému Senátu za veřejnou podporu příspěvku Tchaj-wanu do Světové zdravotnické organizace (WHO) minulý měsíc. Kay také poznamenal, že francouzský Senát vyjádřil podporu začlenění Tchaj-wanu do Světové zdravotnické organizace. Tyto akce ukazují, že mezinárodní společenství podporuje příspěvek Tchaj-wanu do mezinárodních organizací, uvedl.

Q později zdůraznil, že Tchaj-wan je pátým největším obchodním partnerem EU v Asii a EU je největším zahraničním investorem na Tchaj-wanu. Poznamenal, že pokud by Tchaj-wan a Evropská unie mohly podepsat bilaterální investiční dohodu, pomohlo by to Evropě přilákat tchajwanské investice.