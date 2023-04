Ekologické skupiny žalují Evropskou unii kvůli zelenému označení pro plyn a jadernou energii

Napsal Samuel Petrquin

BRUSEL (AFP) – Ekologické skupiny zahájily právní kroky proti exekutivě Evropské unie ve snaze zablokovat krok k zařazení výroby zemního plynu a jaderné energie na seznam udržitelných aktivit.

Seznam navržený Evropskou komisí byl ostře kritizován Obvinění z greenwashingu. Greenpeace v úterý oznámilo, že podniklo právní kroky k Evropskému soudnímu dvoru, nejvyššímu soudu Evropské unie, poté, co Komise odmítla svůj krok přehodnotit.

Greenpeace vyzývá Evropský soudní dvůr, aby prohlásil seznam fosilních a jaderných plynů za „neplatný“.

Samostatně, pouze ClientEarth, European Policy Office WWF, Transport & Environment (T&E) a BUND zpochybňují rozhodnutí zahrnout plyn. Říká se, že fosilní paliva nelze považovat za udržitelná kvůli jejich škodlivému dopadu na životní prostředí.

Systém zelených značek Evropské komise definuje, co se počítá jako investice do udržitelné energie. Zpočátku to nezahrnovalo plyn nebo jadernou energii.

„Znečišťovatelé již tuto falešnou nálepku používají, aby odtáhli zelené financování z místa, kde je potřeba,“ uvedla bojovnice EU za udržitelné finance Ariadna Rodrigo. Pokud ušetříte peníze například prostřednictvím zeleného důchodového fondu, tento fond nyní může podporovat expanzi fosilních paliv a jaderného průmyslu. To je nepřijatelné, a proto jsme dnes u soudu.“

Uprostřed ruské války na Ukrajině rozdělilo přidání plynu a jádra 27 členských států Evropské unie a dokonce i politická uskupení v Evropském parlamentu. Ale zákonodárci EU loni hlasovali pro podporu návrhu Evropské komise a přidání obou na seznam.

Pouze čtyři skupiny, které byly proti plynu, uvedly, že jeho označení za udržitelný hrozí zvýšením závislosti bloku na plynu zvýšením poptávky.

„To by EU v budoucnu vystavilo větší volatilitě, závislosti na producentských zemích a krizím dodávek – s potenciálně ničivějšími dopady na účty domácností,“ uvedli.

Skupiny také tvrdí, že udělení udržitelného označení plynu je v rozporu s ostatními zákony EU a nerespektuje závazky a závazky EU podle cíle Pařížské dohody o klimatu z roku 2015 omezit globální oteplování.

Otázka jaderné energie rozděluje ekology, energetické experty a vlády už léta. Někteří tvrdí, že jde o důležitý zdroj energie, protože se vyrábí téměř bez emisí uhlíku, a je tedy „čistý“, jiní tvrdí, že rizika jaderných reakcí jsou příliš velká a infrastruktura pomalá a drahá. Kapalný zemní plyn, zjevně fosilní palivo, je v kruzích životního prostředí pod palbou.

Vzhledem k tomu, že plyn a jaderná energie jsou za určitých podmínek součástí systému hodnocení udržitelných činností EU, je pro soukromé investory snadné nalít peníze do obou.

EU si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Komise tvrdí, že k nasměrování investic do udržitelné energie je zapotřebí systém hodnocení. Odhaduje, že ke splnění cílů pro rok 2030 bude ročně potřeba investic ve výši 350 miliard eur (382 miliard USD).

