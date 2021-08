Astro spolupracuje s Timbuk2 na výrobě pouzder pro veškeré vaše herní vybavení

Nejnovější řada produktů Astro je trochu mimo trať. Místo puštění nové herní náhlavní soupravy nebo konzole jsem během pandemie pracoval s renomovanou značkou tašek a příslušenství Timbuk2, abych vyrobil batoh a vak na prak s vytištěným jménem Astro.

Zaměření Astro na hraní znamená, že není překvapením, že každá taška je vyrobena tak, aby nesla vaše herní nezbytnosti. Jako takový je postaven s vyhrazenými sekcemi pro ukládání – a hlavně ochranu – věcí, jako jsou sluchátka, ovladače a notebooky.

Menší vak na prak, nazývaný CS03, stojí 79,99 $ a zdá se, že je přizpůsoben majitelům Switch, kteří hledají ochranu a užitek z brašny. Zvednutím předního krytu magneticky zavřené tašky se objeví kapsa pro uložení klíčů nebo jiných drobností, jako je telefon. Hlavní zip odhaluje větší část s malými rukávy, která pojme až 14 herních kazet Switch. V pružných síťovaných rukávech je zde dostatek místa pro věci, jako jsou kabely a sluchátka.

Přepínač Nintendo se perfektně vejde do hlavního prostoru tašky a má poskytnout dostatek polstrování, které ochrání vaši konzoli před ohnutím nebo smrtelným úderem. Sekce konzoly se bude hodit na Switch nebo Switch Lite (bude se také hodit o něco větší Switch OLED, který vyjde později v tomto roce, řekl Astro hrana). Je také voděodolný.

Pro hráče s velkým množstvím vybavení, které mohou mít s sebou, stojí batoh BP35 199,99 $ a má 35 litrů celkového úložného objemu. Stejně jako CS03 je voděodolný a nabitý zipy a kapsami. Odemknutí jeho vnějších vrstev odhaluje jednu z jeho funkcí: stojan na sluchátka. Sluchátka s otočnými náušníky lze zajistit pomocí pevného textilního háčku. Ve stejné kapse jsou dostatečně velké prostory, aby se do nich vešel (a chránil) telefon nebo přenosný akumulátor, dálkové ovládání, některé kabely a další drobnosti, jako jsou tužky.

Batoh BP35 je objemný batoh, ale stále není dost velký na to, aby se do něj snadno vešly moderní konzoly (k zabalení PS5 nebo Xbox Series X prakticky potřebujete malou tašku). V jeho hlavní přihrádce je ale více než dost úložného prostoru, aby se do něj vešlo něco jako Xbox Series S a několik dalších konzolí. Pokud nejste konzolový hráč, pojme až dva 16 “notebooky. Pokud vás tedy baví více počítačové hry než konzolové hry, může to být vše, co potřebujete k zabalení toho nejdůležitějšího.

Když jsem v posledních dnech viděl jak tašky, tak držadla, myslím, že by to mohly být dobré možnosti pro hráče, kteří nechtějí přemýšlet o tom, jak zabalit herní příslušenství. CS03 a BP35 to udělají za vás, s dostatečným vycpáním, abyste měli pocit, že je vaše investice chráněna.

Oba vaky jsou nyní k dispozici prostřednictvím webových stránek Astro a také online prostřednictvím Timbuk2. Pokud byste je chtěli vidět osobně, Timbuk2 je dodává ve svých vlajkových obchodech po celých Spojených státech.