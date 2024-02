Taylor Swift říká, že se na druhé show v Sydney cítí 'mimořádná'

Éra Taylor Swift v Sydney pokračuje!





Čtyřiatřicetiletá zpěvačka „Daylight“ odehrála svůj druhý koncert na stadionu Accor před asi 81 tisíci diváky, a to v sobotu večer v australském Sydney a od začátku byl plný sladkých chvil.





V jednom ventilátoru Video bylo zveřejněno na X (dříve známá jako Twitter) promluvila k publiku o svém „úžasném zahajovacím činu“ a odhalila rozkošnou textovou interakci se Sabrinou Carpenter, která se stala před sobotním vystoupením Swift.





„Poslal jsem Sabrině SMS a řekl jsem: ‚Jak se tam mají?‘ A její odpověď byla ‚tak osvětlená a úžasná‘,“ řekl zpěvák ‚Blank Space‘ davu v Sydney a požádal je, aby to ‚vzdali‘ kvůli Carpenterovi, 24 .





Další moment byl zachycen na videu Publikováno dne X, Zpěvák stál na jevišti, zatímco publikum řvalo souhlasem. „Ach, Sydney, ty jen… okamžitě mi připadáš tak… nezvyklý právě teď,“ řekla publiku.





Swiftová pak jemně ukázala prstem na dav a přejela si paží přes kurt, zatímco fanoušci jásali v každé sekci. „To bylo brutální. Nebudu vám lhát, cítila jsem se opravdu silná,“ dodala, než zavtipkovala.





Taylor Swift vystoupí v Accor Areně 23. února 2024 v Sydney v Austrálii.

Don Arnold/TAS24/Getty



Mezi účastníky v sobotu byla herečka Rebel Wilson, která na svém Instagram Story před show prozradila, že se zúčastní.





„@taylorswift jsme na to připraveni,“ napsala prostřednictvím selfie videa, než sdílela další klipy z oslav před vystoupením na stadionu Accor.





Později se na X objevila fanouškovská stránka Wilson sdílel(a) fotku43, sleduje show z něčeho, co vypadá jako VIP stan.





Mladá fanynka dostane klobouk od Taylor Swift během jejího vystoupení na stadionu Accor.

Don Arnold/TAS24/TAS Rights Management/Getty Images



V pátek byla její první show na místě odložena kvůli dešti a blízkému úderu blesku. Než Swift (34 let) nastoupila na pódium, musela být podlaha arény evakuována.





„Vezměte prosím na vědomí, že kvůli počasí byl čas začátku představení odložen. Zůstaňte až do odvolání maskováni a dodržujte ukázky místa konání a pokyny personálu. Zůstaňte v bezpečí a nezapomeňte být laskaví k lidem kolem vás,“ Pitch Řekl to v prohlášení Před vystoupením Swifta.





Počasí ale nezabránilo zpěvákovi „Come in the Rain“ nebo Swifties v pokračování v show.





Podle britského listu The Guardian nastoupila na pódium v ​​19:50 místního času Sydney Morning HeraldAle její vedlejší role Carpenter nemohla hrát kvůli zpoždění.









Místo sólového vystoupení se Carpenter, 24, postavil na pódium, aby se Swiftem předvedl směs skladeb „White Horse“ a „Coney Island“.





Během své první show v Sydney Swift také oznámila novou verzi svého nadcházejícího alba Oddíl mučených básníků.





„Myslím, že víc než kterékoli album, které jsem kdy udělala, jsem ho potřebovala produkovat. Bylo to pro mě opravdu záchranné lano. Jen ty věci, kterými jsem procházela, věci, o kterých jsem psala,“ řekla publiku. Z dalšího alba. „Tak trochu mi to připomnělo, proč je psaní písní to, co mě v životě drží.“









Swiftův dav v Sydney byl plný jejích slavných přátel. V pátek večer byli Katy Perry, Rita Ora a její manžel Taika Waititi spatřeni na stadionu Accor.





V neděli večer místního času předvede svou poslední show v Sydney.