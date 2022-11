Konzumace ultrazpracovaných potravin „připravených k jídlu nebo ohřátí“ souvisí s předčasnou smrtí

Konzumace ultrazpracovaných potravin s malým nebo žádným množstvím celých potravin v jejich složkách přispěla k 57 000 předčasných úmrtí v Brazílii v roce 2019, uvedli vyšetřovatelé ve zprávě zveřejněné v The Guardian. American Journal of Preventive Medicine.

Ultra-zpracované potraviny (UPF) postupně v mnoha zemích nahrazují tradiční potraviny a jídla vyrobená z čerstvých, minimálně zpracovaných surovin. Tyto syntetické přípravky připravené k přímé spotřebě nebo zahřáté, vyrobené ze složek extrahovaných z potravin nebo vyrobené v laboratořích, jsou známé jako nezdravé. Nová výzkumná studie v American Journal of Preventive MedicineA publikoval Elsevier, zjistil, že zvýšená konzumace těchto potravin byla spojena s více než 10 % všech příčin předčasných a preventabilních úmrtí v Brazílii v roce 2019. A to navzdory skutečnosti, že Brazilci konzumují mnohem méně těchto produktů než v zemích s vysokými příjmy. .

Vysvětlil hlavní řešitel Eduardo AF Nilson, ScD, Centrum pro epidemiologický výzkum výživy a zdraví, Univerzita v São Paulu, a Nadace Oswalda Cruze, Brazílie. „Pokud je nám známo, žádná studie dosud neodhadla potenciální dopad UPF na předčasnou úmrtnost. Znalost úmrtnosti přisouzené konzumaci těchto potravin a modelování toho, jak změny ve stravovacích vzorcích mohou podpořit účinnější dietní politiku, která může zabránit nemocem a předčasné smrti.“

Dr. Nelson a kolegové modelovali data z celostátně reprezentativních dietních průzkumů, aby odhadli výchozí příjem UPF podle pohlaví a věkové skupiny. Statistické analýzy byly použity k odhadu podílu celkových úmrtí souvisejících s konzumací UPF a efektu snížení příjmu UPF o 10 %, 20 % a 50 % v těchto věkových skupinách s využitím dat z roku 2019.

Ve všech věkových skupinách a pohlavních vrstvách se spotřeba UPF pohybovala v rozmezí od 13 % do 21 % celkového příjmu potravy v Brazílii během studovaného období. V roce 2019 předčasně zemřelo 541 260 dospělých ve věku 30 až 69 let, z toho 261 061 na nepřenosné nemoci, kterým lze předejít. Model zjistil, že téměř 57 000 úmrtí v daném roce lze připsat spotřebě UPF, což odpovídá 10,5 % všech předčasných úmrtí a 21,8 % všech úmrtí na nepřenosné nemoci, kterým lze předejít u dospělých ve věku 30 let a starších. a 69 let. let starý. V příjmových zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Spojené království a Austrálie, kde UPF představují více než polovinu celkového kalorického příjmu, by byl odhadovaný účinek ještě vyšší.

Dr. Nelson poznamenal, že UPF postupně v Brazílii postupně nahrazovaly konzumaci tradičních celých potravin, jako je rýže a fazole. Snížení spotřeby UPF a podpora zdravého výběru potravin může vyžadovat četné zásahy a opatření v oblasti veřejného zdraví, jako jsou finanční a regulační politiky, změna potravinového prostředí, podpora implementace stravovacích pokynů založených na potravinách a zlepšení znalostí, postojů a chování spotřebitelů.

Snížení spotřeby UPF o 10 % až 50 % by mohlo zabránit přibližně 5 900 až 29 300 předčasných úmrtí v Brazílii každý rok.

„Konzumace UPF je spojena s mnoha následky onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, některé druhy rakoviny a další nemoci, a je důležitou příčinou předčasné smrti mezi brazilskými dospělými, kterým lze předejít,“ řekl Dr. Nelson. „Dokonce i snížení spotřeby UPF na úroveň před pouhým deseti lety by snížilo související předčasná úmrtí o 21 %. Politiky, které odrazují od spotřeby UPF, jsou naléhavě potřeba.“

Mít nástroj pro odhad úmrtnosti přisuzované spotřebě UPF může zemím pomoci odhadnout zátěž dietních změn souvisejících s průmyslovým zpracováním potravin a navrhnout účinnější možnosti potravinové politiky na podporu zdravějšího potravinového prostředí.

Příklady UPF jsou balené polévky, omáčky, hotová jídla, mražená pizza, nealkoholické nápoje, zmrzlina, párky v rohlíku, párky, sušenky z obchodu, sladkosti, sušenky a dorty.

Odkaz: „Předčasná úmrtí způsobená konzumací ultrazpracovaných potravin v Brazílii“ od Eduarda AF Nelsona, SCD; Gerson Ferrari, Ph.D.; Maria Laura C. Lozada, Ph.D.; Renata nar. Levy, Ph.D.; Carlos A. Montero, Ph.D. a Leandro FM Rezende, SCD, 7. listopadu 2022, k dispozici zde. American Journal of Preventive Medicine.

DOI: 10.1016 / j.amepre.2022.08.013