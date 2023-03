Globální adresář obsahuje podrobnosti o 250 společnostech, včetně Paroc Finland, Trimo Slovenia, Middle East Insulation UAE, Patkol Thailand a Meta-Span USA.

Logo společnosti

DUBLIN, 22. března 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — The „Globální adresář výrobců panelů pro chladírny 2023“ Zpráva byla přidána do ResearchAndMarkets.com nabídka.

Tento adresář obsahuje seznam všech významných výrobců komerčních a průmyslových chladicích panelů po celém světě v tomto „technickém a špičkovém“ segmentu trhu s odolností trhu a nadprůměrnými prodejními maržemi.

Průvodce obsahuje:

Všichni významní a významní výrobci

Všechny typy výrobců panelů (PU – PIR – minerální vlna a EPS)

Všechny druhy obkladových materiálů (železo – GRP – hliník)

Komplexní a integrovaná databáze globálního trhu včetně:

Názvy společností

adresy

Kontakty (telefon, email, web)

Hlavní typ produktu

Tržní data

Velikosti trhů a prognózy růstu

Výběr společností uvedených v této příručce zahrnuje:

Bonus, individuální analýza stavu

Poskytuje a zahrnuje:

7 globálních regionů

50 státních abstraktů

250 kontaktních informací společnosti

10 grafů růstu

100 výrobce desek z minerální vlny

Řidiči trhu tržní aplikace

Pokryté země:

Argentina

Austrálie

Rakousko

Bangladéš

Belgie

Brazílie

Kanada

Chile

Čína

Kolumbie

Česká republika

Dánsko

Egypt

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Maďarsko

Island

Indie

Indonésie

Írán

Irsko

Izrael

Itálie

Japonsko

Kuvajt

Lotyšsko

Malajsie

Mexiko

Holandsko

Nový Zéland

Nigérie

Norsko

Sultanát Omán

Pákistán

filipínský

Polsko

Portugalsko

Zbytek Jižní Ameriky

Rumunsko

Rusko

Království Saúdské Arábie

Slovinsko

Jižní Afrika

Jižní Korea

Španělsko

Švédsko

Thajsko

krocan

Spojené arabské emiráty

Spojené království

Uruguay

Spojené státy americké

Venezuela

Vietnam

Hlavní probíraná témata

Redakční komentář

Globální růst a ekonomický výhled

1. Úvod

2. Globální přehled

3. Západní Evropa

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Včetně: Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Nizozemska, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska a Spojeného království.

4. Rozšíření Evropské unie (EU) a dalších včetně Ruska

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Včetně: České republiky, Maďarska, Lotyšska, Polska, Rumunska, Ruska a Slovinska.

5. Střední východ a Afrika

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Zahrnuje: Egypt, Írán, Izrael, Kuvajt, Nigérie, Omán, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Turecko a Spojené arabské emiráty

6. Čína a východní Asie

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Včetně: Číny, Japonska a Jižní Koreje

7. Jihovýchodní Asie včetně Indie a Austrálie (Asie a Tichomoří)

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Včetně: Austrálie, Bangladéše, Indie, Indonésie, Malajsie, Nového Zélandu, Pákistánu, Filipín, Thajska a Vietnamu.

8. Severní Amerika

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Včetně: Kanady, Mexika a USA.

9. Jižní a Střední Amerika

vlastnosti trhu

Velikosti trhu a tempa růstu

Tržní hnací síly a vývoj

Včetně: Argentiny, Brazílie, Chile, Kolumbie, zbytku Jižní Ameriky, Uruguaye a Venezuely.

Pro více informací o této zprávě navštivte https://www.researchandmarkets.com/r/a9xkcx

