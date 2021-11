Místa natáčení Army of Thieves: Kde se natáčelo?

Kdo by nemiloval dobrý film o loupeži?

Existuje spousta velikánů, včetně klasiků venkovskýA červený kruh, Michael Mann zahřát se.

Zack Snyder se však rozhodl pro poněkud radikální přístup k Army of the Dead. Co takhle do toho hodit nějaké zombie?

Hybrid akčního hororu hraje Dave Bautistu jako žoldáka povolaného po odchodu do důchodu, aby sestavil tým a vydal se s nemrtvými do Las Vegas. mise? Chcete-li získat přístup k významnému kasinovému trezoru a vyhrát zpět velkou sumu peněz.

Byla to divoká jízda a Zach jasně cítil, že existuje možnost znovu se ponořit do tohoto zajímavého vesmíru s prequelem.

Army of Thieves zasáhla Netflix v pátek 29. října a tentokrát se zaměříme na Ludwiga Dietera z Matthiase Schweighöfera, vysoce kvalifikovaného řezače skříněk. Herec v tomto příběhu také režíruje od Zacka a my jsme se s Dieterem a jeho bývalým štábem přestěhovali na spoustu míst.

S ohledem na to vyzdvihněme některá místa natáčení Thieves Army.

Stále z oficiálního traileru Thieves Army, Netflix, YouTube

Místa natáčení Army of Thieves

Globální film Netflix nás vrhne do několika evropských míst, včetně Německa, České republiky, Rakouska a Francie.

Nyní se pojďme vrhnout na konkrétní body.

V České republice se herci a štáb natáčeli v Praze. Pro budovu NPIB, kterou vidíme ve filmu, to bylo Řeklo Exteriér Galerie Rudolfinum – Alšovo nábř. 12, 110 00 Staré Město – S pomocí nějakého CGI v mailu.

Navíc, filmový Bere na vědomí, že pro interiérové ​​sekvence byla využita budova Krajského centra České spořitelny – Rytířská 29, Praha 1.

Mezi další lokality v ČR dále patří Mariánské lázně, Slapy, Hýskov, Stará Huť, Vinařice a Vrané nad Vltavou.

Jak víte, Paříž je také nedílnou součástí příběhu o loupeži filmu, takže by to nebylo kompletní bez záběrů vytvořených pro Eiffelovu věž, aby diváci věděli, že míří do francouzské metropole.

Tento obsah nelze stáhnout

Kde jinde se Army of Thieves natáčela?

Od této chvíle zavedlo natáčení Matthiase do německého Obersalzburgu.

Pro ty, kteří to nezná, je to malebné horské útočiště v Bavorsku. Tady, Posádka zahájila sekvenci S obrněným náklaďákem.

Na druhou stranu máme v Rakousku i Hallstatt. Zatímco byli ve městě, pracovali na scénách ve vodě, které byly zachyceny u jezera Hallstatt a jinde. To není vše, protože ti, kteří oblast dobře znají, možná špehovali Hallstattská luteránská církev V některých záběrech.

Budovu najdete na adrese Landungspl., 101, 4830 Hallstatt.

armáda zlodějů | Oficiální trailer | Netflix BridTV 5267 armáda zlodějů | Oficiální trailer | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Ith2WetKXlg/hqdefault.jpg 870811 870811 Centrum 13872

„Chtěl jsem vytvořit něco nového“

při chatování s téměř, byl Matthias dotázán na inspirace a vlivy, které pomohly utvářet projekt.

Samozřejmě vypustil některé ikonické fotografie krádeže:

„Abych byl upřímný, viděl jsem tyhle filmy, jako italská práce A jedenáctý oceán, ale chtěl jsem vytvořit něco nového. Takže jsme se opravdu zaměřili na svět trezorů a tento příběh. Jako, no, co jsme ještě neviděli? Jaký je vzhled interiéru trezoru? „

Svou lásku však určitě zvýraznil jedenáctý oceán: „Ale abych byl upřímný, miluji hraní v Ocean’s Eleven. Takže jsem se opravdu zaměřil na tuto roli ve filmu.“

Army of Thieves nyní streamuje na Netflixu.

V dalších zprávách bylo datum vydání Minnal Murali potvrzeno v epickém novém traileru Netflix