Stadióny se mohou objevit pro maloobchodní prodej v obchodě NYC Google Store

Nadcházející maloobchodní prodejna Google v New Yorku by mohla být vůbec prvním prodejem Stadie a jejího hardwaru v osobním obchodě.

Jednou z výhod Stadie je, že nemusíte kupovat nic, co byste mohli vyzkoušet, ovladač Stadia je zcela volitelný a služba poskytuje hry, které lze hrát zcela zdarma. Ovladač Stadia – k dispozici také v balíčku Stadia Premiere Edition s Chromecastem Ultra – však nabízí nižší latenci a skvělou herní konzoli.

Od spuštění služby v listopadu 2019 však neexistuje způsob, jak koupit ovladač Stadia nebo Premiere Edition z maloobchodního obchodu. Nejblíže k tomu je nabídka Best Buy nabízející Stadia Premiere Edition, ale pouze prostřednictvím jejího webového obchodu.

Dnes ráno, Google oznámil své plány Osobně otevřít maloobchodní prodejnu Google v New Yorku jako rozšíření kampusu Chelsea. V příspěvku na blogu Google zahrnul odhad toho, jak bude maloobchodní prezentace vypadat, přičemž dal několik významných značek Google, včetně Nest, Fitbit a Pixel, pozoruhodné bannery.

Orel Stadia fanoušek, Sean McDonald na Twitteru„Zvětšil obrázek docela dobře – ve stylu Blade Runner – a našel Stadii vystupující v jednom z maketových oken Google. I když kvalita obrazu může být určitě lepší, písmeno „S“ loga Stadia je jasně rozpoznatelné.





Pokud skutečný obchod Google Store NYC vypadá jako tato maketa, můžeme předpokládat, že bude možné, aby potenciální hráči vstoupili do tohoto obchodu, koupili si konzoli nebo balíček Stadia a přišli s ním. Navíc by mohl existovat dokonce testovací terminál, který by zákazníkům v obchodech umožňoval vyzkoušet si Stadia na vlastní kůži.

V tuto chvíli neexistuje způsob, jak si být jistý, že se Stadia objeví v NYC Google Store, ale pokud má maloobchodní prodej zrcadlit produkty Google Store online, není důvod Stadia vyloučit.

Více o Stadia:

FTC: K výdělku používáme přidružené odkazy. Více.

Podívejte se na 9to5Google na YouTube, kde najdete další novinky: