Chcete si koupit novou televizi na Black Friday? Existuje pouze jedna skrytá stránka, kterou musíte zvážit

Prozradím vám malé tajemství, téměř deset let jsem pracoval v Best Buy v nejrušnějším období roku: Černý pátek.

Obrazová vlna za vlnou lidí přicházejících nakupovat Nejlepší televizní nabídka A budete mít představu, jaké to bylo. A i když jsem se snažil, abych jim řekl, proč je z dlouhodobého hlediska důležitá trochu drahá obrazovka, málokdo poslouchal.

Zatímco někteří vzali v úvahu technologii desek, nikdo, a tím myslím nikdo, nezvažuje klíčové komponenty jako procesor při nákupu televizoru.

V některých ohledech jim to nevyčítám. Procesory jsou rozhodně méně vzrušující než funkce jako HDR, Dolby Vision a Dolby Atmos – což je pěkná funkce a zábava o tom mluvit – ale žádný z těchto doplňků nezáleží na tom, pokud televizor pomalu reaguje na příkazy a nedělá nic. dobrý upgrade. To je důvod, proč je klíčový dobrý terapeut.

Co přesně dělá televizní čaroděj?

Pokud znáte počítačové procesory, pravděpodobně dobře rozumíte procesorům pro televizory. Jsou zodpovědní za zpracování příchozích dat a jejich odeslání na správná místa.

Pokud například upgrade obrazu z HD na rozlišení 4K vyžaduje určité vyčištění, průvodce k tomu musí zavolat sadu pokynů. Totéž se stane, když sledujete sportovní zápas a mezi snímky je velký pohyb: průvodce má sadu příkazů, které uprostřed vytvoří snímky, aby hra při sledování vypadala plynuleji.

Má to také hodně společného s tím, jak reaguje vaše televize při procházení mezi aplikacemi a jak dobře tyto aplikace běží po načtení.

Vynikající plně maticově podsvícený procesor je ještě potřeba spárovat s lokálním stmíváním nebo OLED panelem, aby skutečně zářil, ale bez procesoru nebude ani jedno z těchto zařízení tak populární.

(Obrazový kredit: Budoucnost)

Jak poznáte, jak dobrý je televizní procesor? Jaký procesor máš uvnitř TV?

Výrobci ne vždy usnadňovali zjištění, který procesor běží uvnitř jejich televizorů, a zřídka uvádějí specifikace těchto procesorů, abychom je mohli vzájemně porovnat. Z velké části jsou stále jakousi černou skříňkou ukrytou uvnitř televizoru.

Co naštěstí můžeme udělat, je porovnat procesory v rámci stejné skupiny televizorů. Společnosti LG, Samsung a Sony umožňují neuvěřitelně snadno zjistit, jaký procesor se nachází v každém televizoru, a na svých webových stránkách jasně vysvětlují výhody každého z nich:

Zlevněné značky jako Insignia, Hisense, Toshiba a Onn velmi ztěžují zjištění, jaký procesor je uvnitř jejich televizorů, a jsou často nejasně označeny na technických listech. V nejlepším případě tyto společnosti používají k popisu procesorů výrazy jako „čtyřjádra“ – ale mnohé vám toho moc neřeknou.

Ještě horší je, že jakmile si koupíte televizi, budete mít opravdu problém zjistit, co se skrývá pod kapotou, protože to téměř nikdy není uvedeno v nastavení ani manuálu vaší televize.

(Obrazový kredit: Sony)

co s tím můžete dělat?

První věc, kterou můžete udělat, je vzdělávat se o některých dnes používaných léčbách; Seznamte se se svým Sony Cognitive XR pomocí Samsung Quantum Processor 4K a věnujte nějaký čas prohlížení a sestupu televizoru, který si chcete koupit.

Většinu času je procesor jedinou věcí, která odděluje modely střední třídy, jako je LG A1 nebo B1 OLED, od jejich prémiových sourozenců, jako je LG C1 OLED, a to je to, co vám při výběru levnějšího modelu chybí.

Nakonec, a to se vám bude zdát poněkud samoúčelné, si vždy přečtěte odborné recenze televizoru, který se chystáte pořídit. Profesionální recenzenti mají podrobné specifikace televizorů, o které máte zájem, a často dokážou odstranit procesor, takže nemusíte.

Pokud tomu všemu věnujete čas, může vám ušetřit spoustu frustrace s vaší novou televizí a může vám také hodně usnadnit rozhodování o koupi.