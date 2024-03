Ji So-yeon a Casey Fair dovedli Koreu k výhře 2:1 nad Českou republikou

Korejská ženská reprezentace v sobotním přátelském utkání porazila Českou republiku 2:1 a díky gólům Ji Soo-yeon a Casey Fair si připsala první letošní výhru.

Korea postavila převážně zkušenou sestavu, která zahrnovala zkušené hráčky, jako je Ji, která v sobotu odehrála svůj 155. zápas jako nejvíce limitovaná hráčka mužského a ženského národního týmu, a záložník Jang Sil-ji, který odehrál své 100. místo.

Ji se postavil a v 16. minutě otevřel skóre perfektní střelou z trestného kopu těsně mimo pokutové území.

Po zbytek prvního poločasu zůstal stav 1:0, ale Korea začala věci hned ve druhém poločase díky Fire.

Šestnáctka se rychle přesunula na kraj hřiště a pronikla českou obranou, aby ve 45. minutě z těsného úhlu skórovala na 2:0.

Vedení vrátila v 53. minutě nádherným způsobem bekhendovou střelou Eva Bartoňová, ale Korea upřela Česku obrat a vytvořila si další šance v síti.

I se 16 vstřelenými střelami nakonec – oproti čtyřem pro Česko – byla ale výhra Koreje 2:1 konečným výsledkem.

Je to první vítězství Koreje od velkého vítězství nad Thajskem 10:1 ve druhém kole olympijské kvalifikace v říjnu loňského roku.

Ženy Taeguk se však po druhém místě ve skupině B nedokázaly kvalifikovat na olympijské hry v Paříži. Bez místa v Paříži se ženský tým po zbytek roku 2024 nezúčastní žádných velkých mezinárodních turnajů.

Místo toho by tento rok mohl sloužit jako příprava před ženským asijským pohárem AFC 2026, kde se Korea může odrazit od neuspokojivého ročníku 2023. S jednou remízou a dvěma prohrami vypadl ze skupinové fáze mistrovství světa 2023 a vypadl z Asijských her v Chang-čou. Ve čtvrtfinále.

V Asijském poháru by mohla mít zkušená záložník Ji (33) další šanci zazářit se zkušenostmi, které nasbírala ze Seattle Reign, špičkového týmu americké Národní ženské fotbalové ligy, do kterého minulý měsíc nastoupila na dvě sezóny. Nabídka sezóny.

Pokud jde o Fire, mohla by se na turnaji prosadit díky zkušenostem z NWSL klubu Angel City Football Club, kde zažije svůj první profesionální start.

Před nástupem do Angel City minulý měsíc byla stážistkou na Player Development Academy v New Jersey. Přestože je amatérkou, která se teprve stala profesionálkou, stala se nejmladší hráčkou, která kdy soutěžila na mistrovství světa v červenci loňského roku, ve věku 16 let a 26 dní.

Hlavní trenér Colin Bell, který vede národní tým od roku 2019, nebude s týmem na Asijském poháru, pokud se rozhodne neprodloužit smlouvu, která vyprší v prosinci.

Taeguk Women sehraje další přátelský zápas proti Portugalsku, které je na 21. místě oficiálního žebříčku FIFA – o jedno místo pod Koreou – v úterý nebo ve středu ráno KST.

Napsal Baek Ji-hwan [[email protected]]