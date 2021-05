Santiago Ribeiro nyní otevřel největší surrealistickou galerii na světě, italskou videogalerii a Matos

5. května – 11. července 2021 – nyní surrealismus

V Portugalsku vydáváme tento obraz Santiaga Ribery o velkém zlu této krásné evropské země na pobřeží Atlantiku. Korupce je všude. Tady je korupce očkování proti koronavirům

Mezinárodní výstava surrealismu bude zahájena v květnu 2021 v Centru pro umění a optiku (CAE) ve portugalské Figueira da Foz a v rámci oslav jejího jedenáctého výročí čtrnáctého ročníku Mezinárodního veletrhu surrealismu.

Galerie je projekt vytvořený portugalským surrealistickým umělcem Santiagem Ribeirem a zahájený v roce 2010 v Nadaci Bessaya Barreto v Coimbře. Během těchto 11 let jsem cestoval do různých částí země od Lisabonu po Porto, stejně jako satelitní výstavy ve Spojených státech, jako je Dallas, Los Angeles, University of Mississippi a New York, a také v Evropě v Berlíně, Paříži a Madrid, které jsou vždy propagovány a organizovány Santiagem.

Galerie se stala největší výstavou surrealismu 21. století na světě a skládá se z malířství, kresby, digitálního umění, sochařství a fotografie.

125 zúčastněných umělců z 52 zemí: Albánie, Alžírsko, Argentina, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Chorvatsko, Česká republika, Kuba, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Indonésie, Írán, Irsko , Izrael, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Mexiko, Maroko, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, Spojené státy americké, Ukrajina Venezuela, Vietnam a Indie.

Kolem

Santiago, učitel a propagátor největší světové výstavy surrealismu 21. století, Surrealism International now, již má několik prezentací po celém světě kromě Berlína, Moskvy, New Yorku, Dallasu, Los Angeles, Mississippi, Indiany, Denveru, Varšavy , Petrohrad, Nantes, Paříž, Londýn, Vídeň, Peking, Florencie, Madrid, Granada, Barcelona, ​​Lisabon, Bělehrad, Černá Hora, Rumunsko, Japonsko, Tchaj-wan, Brazílie, Minsk, Nové Dillí, Gilava (Česká republika), Caltagyrone na Sicílii a v mnoha městech v Portugalsku.

Centrum pro umění a zábavu (CAE) bylo otevřeno v roce 2002. Velká kulturní struktura (2200 a 800 míst – venkovní amfiteátr, foyer, přestávky, studia, 4 výstavní sály) byla považována za centrum fondů evropské komunity a programování má tendenci být S díky národnímu a mezinárodnímu výkonu Je příznačné, že tato architektura je také spojena s dalšími programovacími centry a událostmi, přičemž kotevní logika se ztrácí bez ztráty kontinuity.

Toto jsou jména umělců:

Ashraf Baznani, Maroko / Ajim Meta, Albánie – Španělsko / Issa Mamas, Alžírsko / Alessio Serbetti, Itálie / Alvaro Migias, Venezuela / Anna Niamo, Rumunsko / Anna Pilar Morales, Španělsko / Andrew Benes, Austrálie / Asir Guerrero Rico (Dieu), Španělsko / Axel Plotifogel, Německo / Brigid Marlin, Velká Británie / Bayan Baniz, Filipíny / Can Immed, Turecko / Carlos Sablon, Kuba / Kotlin Presap, Rumunsko / Chuang Chih-hui, Tchaj-wan / Christian Townsend, Austrálie / Connor Walton, Irsko / Cynthia Tom, Čína / USA / Dag Samsund, Dánsko / Dela Lobo, Itálie / Dan Nyamo, Rumunsko / Daniel Cheriak, Rumunsko / Daniel Hanikan, Francie / Kanada / Daniel Goree, Itálie / Delphine Sensage, Francie / Dean Fleming, Spojené státy americké / Doména Lu, Slovinsko / Edgar Infoser, Rusko / Efrat Sepulkevich, Venezuela / Egil Ibsen, Island / Eric Hencke, Belgie / Ituri Aldo Del Vigo, Itálie / Fabrizio Ricardi, Itálie / Farhad Jafari, Írán / Francie Garrido, USA / Francie Liske & Urbano, Portugalsko / Gabriel E. Sau, Německo / Genet je Cabrera, USA / Graca Bordal nebo Pinheiro, Portugalsko / Graka Polska, Polsko / Gromico Cimper, Filipíny / Giori Lomuller, Rumunsko / Hector Pineda, Mexiko / Hector Toro, Kolumbie / Henrietta Kosica, Švédsko / Higgies Gillette, Francie / Isabel Merrill, Portugalsko / Iwasaki Nagi, Japonsko / James Skelton, Velká Británie / Jay Garfinkle, USA / Jay Paul Vonkoffler, Američan / Argentinec / Jimah St, Nigérie / Joanna Budzyńska- Sycz, Polsko / Joao Duarte, Portugalsko / Keith Wijdor, USA / Leo Wijnhoven, Nizozemsko / Leo Plaw, Německo / Liba WS, Francie / Lubomír Štícha, Česká republika / Ludgero Rolo, Portugalsko / Lv Shang, Čína / Martin Fett, Nizozemsko / Maciej Hoffmann , Polsko / Maggie Calhoun, USA / Marnie Bates, Velká Británie / Maria Aristova, Rusko / Mario Devic, Chorvatsko / Martina Hoffmann, Německo / Matthias Baum, Německo / Mehriban Effendi, Ázerbájdžán / Mitchell Pluto, USA / Nikeer Roman, Kuba / Španělsko / Nazarino Stanislav, Brazílie / Jezero Nicolina Petul, Chorvatsko / Octavian Florescu, Kanada / Ophelia Hotul, Rumunsko / Oleg Korolev, Rusko / Olesia Novik, Rusko / Olga Spiegel, USA / Urab, Rakousko / Paula Rosa, Portugalsko / Paolo Kona, Kanada / Pavlina Boruchova, Švýcarsko-Německo / Pedro Diaz Cartes, Chile / Benny Gollage, Velká Británie / Peter MC Lane, Francie / Philip Pelletier, Francie / Radhika Menon India / Richard Shannon , USA / Roche Foch, USA / Rudica Miller, USA / Robin Cocker, argentinský / Izraelčan / Rudolf Boyle, Nový Zéland / Rosbilt Guerra, Peru / Sabina Noor, Rakousko / Sambo Kakkonen, Finsko / Santiago Ribeiro, Portugalsko / Sarah Zambia, Austrálie / Serge Son, Lotyšsko / Sergey Tokanov, Rusko / Shahla Rosa, USA / Shogi Tanaka, Japonsko / Shan Zolan, Čína / Shetty Wiltmge, Německo / Siu Shi Siu, Endo Nicia / Slavko Kronik, Srbsko / Sonia Mina Barreto, Brazílie / Steve Smith, USA / Stuart Griggs, Velká Británie / Svetlana Kislachenko, Ukrajina / Svetlana Ratova, Rusko / Tatomir Petario, USA / Trasansky Cornelia, Rumunsko / Tim Rosen, Belgie / Ton Har Jie , Nizozemsko / Victor Lags, Portugalsko / Phu Huen Thong, Vietnam / Yamal Din, Moro Seco / Španělsko / Yang Imdad, Tchaj-wan / Yulia Patotskaya, Bělorusko / Yuri Tsvetaev, Rusko / Zoltan Doksai, Maďarsko / Zoran Velimanovy, Srbsko.

Kontakty:

Centrum umění a zábavy

Ulice Abbad Badra

084-3080 Figuera da Foz

Telefon: 233407200

Fax: 233407209

E-mailem: [email protected]

www.cae.pt

Hodiny:

Pondělí až čtvrtek: 9:00 – 23:00;

Pátek: 09:00 – 24:00;

Sobota od 10:00 do 24:00;

Neděle a svátky: 10: 00-19: 00;

Dny propagace: do konce propagace