Marian Bojko a Lubomír Volný, poslanci za „Svobodný (Volný) blok“ Tomáš Vandas (snímací mikrofon), vůdce extremistické strany DSSS v Duchcově, Česká republika, 30. května 2021. (Foto: Facebookový profil Tomáše Vandase)

Populističtí/xenofobní aktivisté a organizace se soustředili na to, aby je obvinili z toho, že loni zavedli to, co nazývali „diktaturou COVID“. Závěry zprávy České republiky o terorismu za rok 2021 připravilo ministerstvo vnitra a minulý týden je schválila vláda.

Stejně jako v minulých letech se zpráva zmiňuje o hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ (SPD), které sedí v parlamentu. Letošní zpráva zjistila, že strana měla loni na podzim příležitost vést kampaň ve volbách, které byly ve srovnání s předchozími roky mírnější.

Ministerstvo vnitra varuje, že extremistické a rasistické skupiny mohou záměrně vytvářet rozpory ve společnosti a narušovat prozápadní vztahy v České republice. „Ruská invaze na Ukrajinu představuje významné varování pro českou komunitu. Demokratická důvěryhodnost České republiky závisí na likvidaci extremistických a rasistických skupin,“ uvádí zpráva.

Policie ČR v roce 2021 zjistila 108 trestných činů s nenávistnými projevy. Za trestné činy spáchané nenávistnými projevy bylo stíháno celkem 99 lidí.

Z trestných činů podněcovaných národností, rasou nebo z jiného důvodu bylo obviněno celkem 72 lidí. Celkem bylo odsouzeno 67 lidí.

Boj proti opatřením ke kontrole epidemie

Podle zprávy celé spektrum extremistických organizací v loňském roce významně věnovalo své úsilí epidemii COVID-19 a opatřením přijatým vládou k jejímu potlačení. Společnosti, které svou orientaci popisují jako „vlasteneckou“, tento krok kritizují, často spojují své síly proti různým omezením nebo se zapojují do aktivit hnutí bojujících proti vakcíně, uvádí zpráva.

Mezi některými odpůrci opatření k potlačení COVID-19 podle ministerstva vnitra vzrostla míra agresivity a do roku 2021 se nově zaměří na jiné lékaře a záchranáře než na politiky. „COVID-19 jako subjekt tradičně zastírá rasismus a infiltraci zaměřenou na menšiny, imigranty nebo jiné skupiny,“ dodává zpráva.

Podle ministerstva vnitra kritiku zátahu proti COVID-19 sdílely společnosti, které se obecně označují za „pronárodní“, ale nevedly k fúzi. „To doložilo široké spektrum organizací s podobnými plány, které postavily kandidáty během parlamentních voleb v říjnu,“ uvádí zpráva.

Oproti minulým letům prý SPD měla možnost vést mírnější kampaň. The Volney sv Podle ministerstva vnitra se bývalý český poslanec Lubomír Volní („Svobodný blok“) opíral o nejkontroverznější aktivity.

Malý význam Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS)

Kritika opatření ke kontrole epidemie byla také ústředním bodem Dělnické strany sociální spravedlnosti (Dlnická strana sociální spravedlnosti – DSSS) a Národně demokratickou stranou. Obě společnosti jsou ministerstvem vnitra klasifikovány jako krajně pravicové extremisty.

DSSS byla v minulosti jednou z hlavních sil snažících se vyvolat protiromské nálady a nepokoje v České republice. Před podzimními volbami podpořili „The Free Block“ a později se jejich zástupci stali součástí protestu Antivox. Chcípl PES („The Dog Has Died“) skupina, PES je zkratka pro Government Online Reporting System for Outbreaks.

Zpráva uvádí, že tyto dvě strany a jejich organizace pro mládež jsou marginální povahy. Nedokážou jednotlivě upoutat pozornost, a tak dělají vše pro to, aby se přidali k jiným, progresivnějším skupinám.

Extremistické skupiny na pravici podle ministerstva vnitra v roce 2021 přesunuly svou sebeprezentaci na sociálních sítích. Byli v neustálém kontaktu se svými vrstevníky v zahraničí.

Takové interakce však byly vzácné a probíhaly především na osobní úrovni. „Představitelé krajně pravicových extremistických organizací si dobře uvědomují nebezpečí kriminálních případů a jsou ve svých veřejných projevech velmi ostražití.

Hnutí neonacistů bylo loni tvořeno izolovanými, relativně a obecně méně viditelnými aktivisty či skupinami. Aktivisté, kteří jsou neonacisty, spolu komunikují online a vytvářejí tam své vlastní komunity.

Militanti nebo polovojenské skupiny

České prostředí pro militanty netvoří malý jednotný celek, ale je to federace několika skupin, které jsou různorodé a na sebe volně navazující. Mnoho z nich rozvíjí své funkce ve velkém měřítku, příležitostně v reálném světě a bez jakékoli koordinace s ostatními.

Aktivity nejnebezpečnějších ozbrojenců jsou jejich pokusy nelegálně vyrábět střelivo a střelné zbraně. Není pochyb o tom, že rok 2021 bude pro takové skupiny významnou událostí Obvinění pěti osob „Československých vojáků v míru.“Čskoslovenští vojci v zloze z mír, zs) Ve více než jednom počtu teroristických trestných činů souvisejících s konfliktem na východní Ukrajině.

Útoky, které podněcují a vedou k nenávisti prostřednictvím internetu

Úřady také v loňském roce pokračovaly v online zaznamenávání nenávistných projevů. Často to spouštějí různé články nebo komentáře rasistických politiků.

Diskriminačních trestných činů spáchaných s nenávistnými motivy byla široká škála a stejně jako v minulých letech je orgány činné v trestním řízení vyšetřovaly i v roce 2021. Vyhrožování a e-maily s nenávistnými projevy na internetu proti vládě a médiím za to, že nesouhlasí s opatřeními zavedenými během boje proti epidemii Govt-19, je narůstajícím jevem.

„V roce 2021 zůstala situace stejná ve vztahu k fyzické povaze či hrozbám mezi ‚většinovou‘ rasou a romským obyvatelstvem, kterých se dopouštěli příslušníci většiny a menšiny s téměř stejnou frekvencí.

Šíření nenávistných předsudků prostřednictvím dezinformačních médií a médií

Ministerstvo vnitra však uvedlo, že média, která šíří nenávistné předsudky, budou i v roce 2021 pokračovat ve spolupráci s rasistickými aktivisty a politiky. „Dezinformační média si stanovila za prioritu sdílet nepodložená obvinění o vládě-19 nebo sdílet obvinění o opatřeních ke kontrole epidemie,“ uvádí zpráva.

„Takové publikace se staly vítaným zdrojem ze strany aktivistů nebo politiků preferovaných cizinci. Často se objevily různé konspirační teorie o absenci nemoci Kovit-19 nebo o zveličování jejích rizik,“ uvádí zpráva.

„Smyslem opatření ke zvládání epidemie je podle těchto zásad ovládnutí komunity nebo omezení práv jednotlivců,“ stojí v prohlášení ministerstva vnitra. Mnoho dezinformačních médií v uplynulém roce pokračovalo ve zveřejňování antisemitských konspiračních teorií.

Vydání AntiGypsist nebo anti-LGPD + se v roce 2021 zdálo být relevantnější a méně obvyklé. Prokremelská propaganda se těmito médii dále šířila, zejména během konfliktu mezi Ruskem a Západem.

Takto vzniklé mediální publikace vznikaly se vzrůstající intenzitou ve spojení s korupcí Nebezpečné erupce ve Vrběticích. Poté, co byly výkřiky korupce „zničeny“ na veřejnosti, byla protiimigrantská a protimuslimská témata „oprášena“ a začala se často šířit médii. K potlačení infekce.

Levicoví extremisté

Anarchistům, konzervativním komunistům a levicovým extremistům se loni ve veřejném životě nepodařilo upoutat žádnou pozornost; Ministerstvo vnitra uvádí, že jde o vyzrálé, uzavřené nároky na sociální recyklaci z doby před rokem 1989. „S výjimkou několika jednotlivců se žádní mladí lidé nezajímají o jejich organizace pro mladé lidi,“ uvádí zpráva.

Podle ministerstva vnitra komunita tradičních komunistů hodnotí současný režim v Rusku velmi kriticky a nadále sleduje a sdílí prokremelskou propagandu. Zpráva uvádí, že Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) šla loni do sněmovny neporažena, zejména kvůli zastoupení obce touto obcí.