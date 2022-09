Lidé a papoušci v „závodě ve zbrojení“ o odpadky v Sydney

Papoušek se snaží zatlačit cihly, aby ho udržel dál od odpadků, po kterých touží. obrázek : Barbara Clampová

V australském Sydney svádějí lidé a ptáci nelítostný boj o nejcennější zdroj: odpadky. Během posledních několika let tým vědců studoval ary sírové v této oblasti, kteří se naučili – a dokonce učili jiné papoušky – jak krást odpadkové koše. A v novém pondělním výzkumu tým uvedl, že lidé nyní začínají vymýšlet své vlastní metody, jak udržet ptáky pryč, s různým stupněm úspěchu.

Vědci z Institutu Maxe Plancka pro chování zvířat v Německu se již dlouho zajímají o dešifrování vnitřního fungování zvířat po celém světě. Minulý rok, hmm zveřejněno Hluboký ponor do zvyků kradoucích odpadků papoušků v Sydney plných síry. Zjistili, že tato praxe se zdá být příkladem zvířecí kultury: naučené chování, které se šíří od ptáků ze tří předměstí do celého jižního Sydney. Jak se technologie přesouvaly ze sousedství do sousedství, místní kakaduové vyvinuli jemné rozdíly v chování, jako je úplné zvednutí víka krabice nebo její neotevírání – něco, co se v lidské kultuře stává poměrně běžným jevem (přemýšlejte o tom, jak různé místní kultury produkují své vlastní typy sýr).

Vědci Gizmodovi loni řekli, že se tehdy zajímali o zdokumentování lidské stránky tohoto konfliktu. A přesně to udělali ve svých nových novinách, zveřejněno Pondělí v aktuální biologii.

obrázek : Barbara Clampová

„Když jsme sbírali data pro původní studii popisující chování kakaduů při otevírání kontejnerů, viděl jsem, že někteří lidé dali do popelnic zařízení, která je chránili před kakaduy, a překvapilo mě množství různých akcí, se kterými lidé přišli. Takže jsem opravdu chtěla prozkoumat lidskou reakci na kakaduy,“ řekla v e-mailu Gizmodovi hlavní autorka Barbara Clampová, behaviorální ekoložka z Institutu Maxe Plancka.

Za tímto účelem zkoumali lidi žijící v obležených čtvrtích těchto ptáků. Hlavní nevýhodou jakéhokoli potenciálního triku s kontrolou kakaduů jsou bedny Jsou navrženy tak, aby se otevřely a vysypaly svůj obsah, když je zvedne robotická paže v popelářských vozech, což znamená, že je nelze udržet zcela vzduchotěsné. To ale lidem nebránilo ve vymýšlení nejrůznějších metod, jako je kladení cihel a kamenů na víka, připevňování lahví s vodou k úchytům víka pomocí stahovacích pásků nebo používání tyčinek k ucpávání pantů. Nyní jsou komerčně dostupné zámky, které se mají otevřít v době montáže (jeden z nich je vidět tady).

Bohužel pro lidi se kakaduové naučili překonat některé jednoduché akce. Ale pokud se ptáci přizpůsobí, lidé opět vyvíjejí měřiče. Jak řekli výzkumníci, zdá se, že papoušci a lidé v Sydney se zapojují do jakési inovační „závody ve zbrojení“, i když Clampdown se zdržuje popisu toho, že jde o plnohodnotnou válku.

„Když se kakaduové naučí překonávat toto ochranné opatření (např. tlačením cihel, aby mohli krabici otevřít), lidé v našem průzkumu uvedli, že zvyšují účinnost svých ochranných opatření (např. instalací něčeho těžkého na víko, aby Zjistili jsme, že ochrana před odpadky (a typy ochrany) jsou geograficky seskupené a že se o ní lidé dozvídají od svých sousedů,“ řekl Clamp.

Výzkumníci říkají, že celá sága může být ukázkou druhu stále častějších interakcí mezi lidmi a volně žijícími zvířaty, které můžeme očekávat, když budeme nadále budovat naše města a zasahovat do přírodních stanovišť. Některá zvířata, jako jsou tito papoušci, mohou najít nové způsoby, jak se přizpůsobit naší existenci, ale mnoho dalších ne. A někdy mohou být tyto interakce pro člověka škodlivé, jako je vznik nového zoonotických infekčních chorob.

Co přesně se bude dít dál, si každý může domyslet. „Dalo by se představit, že by se to nadále stupňovalo (tj. kakaduové se naučili porazit vyšší typy ochrany, lidé vymýšlejí lepší zařízení k ochraně hrudníku) nebo by jedna strana mohla ‚vyhrát‘ závody ve zbrojení,“ řekl Clamp.

Tým plánuje pokračovat ve studiu základních učebních mechanismů, které vedly tyto kakaduy k tomu, aby se stali dokonalými sběrači odpadků, a doufají, že zdokumentují, jak jsou zruční při řešení nejnovějších protiopatření zaměřených na to, aby je udrželi mimo hromadu odpadků.