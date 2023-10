Podívejte se, jak Matthew Perry vyučuje „Sarkasmus 101“ v „Saturday Night Live“

Matthew Perry, známý hraním Chandlera Binga v úspěšné sérii přáteléHrál profesora vyučujícího „Sarcasm 101“, zatímco hostoval Saturday Night Live 4. října 1997.

Níže se můžete podívat na grafiku.

Začíná to tím, že studenti jako Sherri Oteri, Will Ferrell a Tim Meadows dělají domácí úkoly tím, že se střídavě vysmívají britskému vaření. „Vaření všeho je velmi chytrý způsob vaření,“ nabízí Meadows. Norm MacDonald také zazáří jako idiot, který si nedokáže zamotat hlavu s pojmem ironie.

Během parodie Perry používá mnoho stejných manýr a frází („Mohl byste být více zlý?“), které z jeho postavy udělaly jednu z nejvýraznějších postav ve hře. přátelé. Komediální seriál NBC právě začal svou čtvrtou sezónu, když získal místo hostování SNL.

Perry Zemřel v sobotu ve věku 54 let. Podle Los Angeles TimesByl nalezen v bezvědomí ve svém domě. Zdroje uvedly, že na místě nebyly nalezeny žádné drogy ani známky trestného činu.

Ve svých pamětech 2022 Přátelé, milenci a ta velká, hrozná věcPerry otevřeně hovořil o svém dlouhém boji za překonání závislosti na drogách a alkoholu a o tlakech, které pociťoval. „Jak jsem přiznal [Friends] Když jsem se znovu sešel v roce 2020, měl jsem pocit, jako bych zemřel, kdyby se živé publikum nesmálo. Rozhodně to není zdravé. …Tento tlak mě zanechal ve špatném stavu a také jsem věděl, že ze šesti lidí, kteří tuto nabídku učinili, byl nemocný pouze jeden z nich.

V knize Perry také pojednává o tom, jak střízlivost zlepšila jeho pracovní i osobní život. „Devět byl jediný rok, kdy jsem byl úplně střízlivý přátelé sezóna. Chtěli byste hádat, že jediný rok jsem byl nominován na cenu Emmy za vynikajícího herce v komedii? Ano, sezóna devět. …Co jste udělali jinak? Poslouchal jsem. Nestál jsem tam a nečekal, až na mě přijde řada. Někdy je v herectví naslouchání silnější než mluvení. Snažil jsem se to začlenit i do reálného života. Učte se více, řekněte méně. To je moje nové motto.“

Kromě své role v definování jeho kariéry přáteléPerry hrál v televizních pořadech jako např Studio 60 v oblasti Sunset, pokračoval A nové vydání Zvláštní párA v hitových filmech včetně let 2000 Celých devět yardů.

Přečtěte si více: 15 hostům byl zakázán přístup k „Saturday Night Live“

Podívejte se, jak Matthew Perry vyučuje „Sarkasmus 101“ v „Saturday Night Live“