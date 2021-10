Budoucí česká vláda se chce vrátit k hodnotám Václava Havla

Vše ukazuje na vytvoření čtvrté středopravé vlády ve visegrádské skupině po nedávných parlamentních volbách v České republice.

Koalice SPOLU získala největší počet hlasů a skládala se z pravicové Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanskodemokratické unie-lidové strany KDU-ČSL a konzervativní liberální strany TOP 09.

Ačkoli nová vláda teprve bude vytvořena a koaliční dohoda mezi SPOLU a druhým volebním blokem (PirSTAN) bude teprve podepsána, budoucí vládnoucí tábor je pod neustálým tlakem liberálně levicového prostředí a médií.

Žádají jednu věc: aby se vláda Petera Vialy rozhodně odtrhla od politiky Polska a Maďarska a dokonce se distancovala od V4, oddělila se od odkazu Andrzeje Babise (a přestala tak odkazovat na koncept národního zájmu v zahraniční politice ) a změnit svůj přístup k migrační politice EU.

Podle Ondřeje Koláře z TOP 09 bude Česko usilovat o implementaci zahraniční politiky založené na hodnotách Václava Havla, zdůraznění lidských práv a občanské společnosti a aktivního členství v Evropské unii a NATO. Existují plány na revizi vztahů s Ruskem a Čínou.

Podobné názory lze slyšet i od politiků SPOLU jako je Ondřej Benešík, který zastupuje KDU. Benešík zastává názor, že si Češi ve V4 hráli na užitečné idioty bojem za zájmy Maďarska a že taková politika musí skončit.

Postoj Petera Fialy k tomuto tématu bude zásadní, protože s největší pravděpodobností bude budoucím předsedou vlády České republiky.

Prozatím a v případě všeho, co bylo zmíněno, je to podobné jako Sfinga: udržuje tajemné ticho. To znamená, že čas na odhalení všech karet ještě nenastal – ale dříve nebo později musí.