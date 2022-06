BioWare odhaluje oficiální název pro Dragon Age 4

Hlídači, detektivové, hrdinové, je čas zbavit se šlehače. dnes, V překvapivém oznámeníBioWare odhalil název další šarže v Dragon Age série: Dragon Age: Dred Wolf.

Odhalení zcela jasně odhaluje to, co se již nějakou dobu ví; Ten Solas, jeden z jeho kamarádů Dragon Age: InquisitionA Ten bude hlavním protivníkem nové hry.

Pokud nehrajete Dragon Age: Inquisition A netuším, kdo je Solace nebo proč, když se řekne jeho jméno, lidé jako já začnou sahat po pánvích a lžících, dovolte mi to vysvětlit.

spoilery pro Dragon Age: Investigationn sledovat:

Solas byl jedním z jeho nejméně zajímavých společníků Dragon Age: Inquisition – Nebo nejméně zajímavé Start. Byl to čaroděj – ale ne tak skvělý jako nekromancer Dorian nebo čarodějnice Vivian – a odhodlaný, i když ne tak skvělý jako lučištník Sera. Byl to také obrovský prut, neustále házel rasistické rány na spoluhráče trpaslíky a conari, a pokud vás omrzel jeho a jeho pasivně-agresivní „svatější než vy“ chování, hra vám dala možnost se z něj trefit.

Navzdory jeho vyloženě praštěnému chování v něm panovala tichá důvěra, že někteří chlapi považují za natolik atraktivní, že touží po romantice. Je jedním z mnoha romantických partnerů ve hře, i když s vámi bude chodit, pouze pokud jste trpaslík. Pokud měl Solas životopis Tinder, představuji si, že by měl frázi: „Promiň, tohle je prostě moje oblíbené.“

Solace je osamělý vlčí čaroděj, který je posedlý návratem elfů k jejich bývalé slávě jako vládců zemí Theda. To je všechno v pořádku, dokud nezjistíte, jak přesně to zamýšlí udělat, to znamená, že shromáždí dostatek síly ke spáchání magického válečného zločinu tak masivního, že zabije všechny žijící druhy kromě elfů.

Samozřejmě, Dragon Age Fanouškovské základně se to nelíbilo. Pro mnoho hráčů byl Solas spolehlivým spojencem, přítelem a dokonce i romantickým partnerem. Pak je zradil, pomohl jim zachránit svět, jen aby se otočil, a slíbil, že zničí každého, kdo nebude jako on. Pro svou hladkou, bílou a dokonale kulatou holou hlavu dostal Solas přezdívku Vejce a kvůli své náhlé a překvapivé zradě získal mnoho Dragon Age Fanoušci se nyní věnují výrobě omelet.

To je důvod k odhalení Dragon Age: Dred Wolf Velmi vzrušující pro mnoho fanoušků. Dragon Age Hry až do tohoto bodu nebyly přímým doplňkem jedna druhé. Vždy byly na různých místech s oddělenými příběhy, které na sebe navazovaly, a Dredolph Zdá se, že poskytuje přímější pokračování výslech. A i když už pravděpodobně nikdy nebudeme moci hrát za naše detektivní postavy, jsem nadšený a šťastný, že vím, že se budu moci jejím jménem pomstít.

Mužský BioWare Dredolph Letos nebudou vydány Slíbil ale, že o hře prozradí více v nadcházejících měsících. Já a moje vaječné recepty stále trpělivě čekáme.