EMDB 5.22 | Newen

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním půjček, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny a je tedy zcela přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!.

Aktualizace EMDB 5.22.1 Změna:

Import Rotten Tomatoes: opravený import lokalizovaných dotazů.

Import Rotten Tomatoes: vylepšené vyhledávání.

Hledat: Změnil popis rozsahu roku hledání tak, aby indikoval, že byl zahrnut rok dokončení (jak již bylo ve Vyhledávání).

TheMovieDb: Přidána možnost zahrnout výsledky vyhledávání pro dospělé.

Export HTML: Výstupní složka nebyla vždy správně zapamatována.

Dialog TV seriálu: nabídka neodpovídala správně nastavení barev v hlavní nabídce.

Export/Tisk: Nové řádky v textu mohou narušit rozložení.

TV Mode: Opraven pád při rychlém procházení menu (při stahování tapet chybějících na pozadí).

Import TheMovieDb: Přidána možnost importovat hodnocení IMDb, Top250 IMDb, ocenění a metaskóre z IMDb, když je zdroj dat nastaven na TheMovieDb.

Uživatelské rozhraní: Přidán odkaz na stránku IMDb Metascore.

Uživatelské rozhraní: Zobrazení počtu hlasů čitelnějším způsobem.

Překlady: Byly aktualizovány překlady zjednodušené čínštiny, italštiny, němčiny, češtiny, francouzštiny a holandštiny.

