Jak paralympijskí medailisté Pokia a jejich asistenti budují tým snů

Ivana Pešková je nadšená, když si vzpomene, jak svému synovi Adamu Peškovi na paralympiádě v Tokiu 2020 dala na krk zlatou medaili. Stála na stejném pódiu a získala pro sebe další zlatou medaili. Pescová je Adamovou atletickou asistentkou v Bokii. Společně reprezentují Českou republiku na hřišti, dělí se o stupně vítězů a slaví velká i malá vítězství.

V boccia hráči staví barevné kožené míče co nejblíže k bílému cílovému míči, známému jako „jack“. A v kategorii BC3 mohou sportovci používat rampy a další zařízení, aby dostali míč na hřiště.

Mohou také soutěžit s asistentem, který umístí míč v souladu s pokyny hráčů. Jedno je ale důležité – asistenti se musí držet na hřišti zády, proto je komunikace a důvěra mezi sportovcem a asistentem nesmírně důležitá.

Zlaté duo v České republice

Adam se stal hvězdou na Tokiu 2020, když při svém paralympijském debutu vyhrál individuální závod BC3. V tie-breaku porazil ve finále Řecka Grigoriuse Polychronidise a jeho matka mu během her v rámci bezpečnostních opatření COVID-19 udělila zlatou medaili.

„Jsem tak šťastný, že jsem mohl zahájit svou paralympijskou kariéru (takto). Před paralympiádou jsem si nemyslel, že bych mohl vyhrát zlato, protože to byly moje první hry.“

Adam a Ivana dokazují, že jsou perfektní tým na Tokiu 2020 Ⓒ Kiyoshi Ota / Getty Images

Sportovec používá pokrývku hlavy s ukazovátkem, která mu umožňuje doručit míč. Když duo soutěží na novém místě, testuje, jak daleko se každý míč pohybuje z různých míst ramp, a zapisují měření na papír, na který Adam během zápasů ukazuje.

„Jsem rád, že jsem měl příležitost hrát bocciu se svou mámou, protože kdyby se mnou nechtěla hrát bocciu, nikdy by ji nehrála, protože potřebuji pomoc,“ řekl sportovec.

„Je také trenérkou, protože nedávno dokončila tréninkový kurz. Je důležité, abych mohl diskutovat o taktice a hodinách tréninku.“

„Miluji sport. Miluji všechny druhy sportů, takže jsem šťastný, že jeden z nich mohu hrát. Mám cíle včetně medailí a budu jich dosahovat krok za krokem. Je důležité mít cíle do budoucna.“

Být sportovním asistentem není snadný úkol – zvláště pokud jste matka sportovce – a páry se někdy během tréninku rozpadají. Ale Pešková přesně ví, proč je Adam tak nadšený do sportu.

„Adam je velmi dobrý, protože není sobecký, není arogantní a vždy přátelský k ostatním. Ale je odhodlaný. Miluje vyhrávat medaile a fandit po vítězství,“ vysvětlila.

Paralympijskí mistři hladoví po dalších úspěších Ⓒ Kiyoshi Ota / Getty Images

Zázračný pár v Řecku

Když Katrinu Polikronidis (dříve Patroni) požádal tehdejší přítel Greg Polychronidis, aby se také stala „bisportovkou“, byla nadšená a poctěná. Ve své první mezinárodní soutěži v roce 2015 získali zlatou medaili.

Byl to začátek zářivé kariéry, protože na dvou paralympijských hrách získali čtyři medaile a zároveň se vzali a založili rodinu mimo hřiště.

Katarina a Greg Polychronidis tvoří perfektní partnerství na hřišti i mimo něj Ⓒ Kiyoshi Ota / Getty Images

Na evropském paralympijském šampionátu měli identické boty se svými jmény „Greg“ a „Cat“.

„Je to jako zázrak hrát s ní, protože hrajete, soutěžíte s někým, koho milujete nejvíc. Sdílíte všechnu tu radost z vítězství a smutek ze ztráty,“ říká Gregg.

„Jsem rád, protože je to pravděpodobně ta nejvzrušivější emoce, kterou kvůli sportu mám, sdílím ji s osobou, kterou miluji.“

Vzhledem k tomu, že sportovci mají omezený čas na to, aby míč dostali, jsou chvíle, kdy řekne pouze jedno slovo. Ale Kat stále chápala, co tím myslel, a umožnila mu trávit čas přemýšlením o své taktice místo udílení pokynů u soudu.

Tým manželů a manželek získal čtyři paralympijské medaile Buchiya ze dvou her Kiyoshi Ota/Getty Images

„Všechna rozhodnutí dělám já, ale protože se nemohu hýbat, je to ten, kdo se pohybuje, kdo mi pomáhá mířit, kdo klade míč na rampu, kdo mi ukazuje hlavou, jakým způsobem mohu míč vytlačit z rampy. “ řekl o roli Katriny.

„Takže, jak tomu říkám, jsem mysl a operátor rampy je pohyblivý pomocník.“

Být sportovním párem přináší výzvy, říká Katrina. Trénují spolu několik dní v týdnu bez volna a vychovávají i dceru Valentinu, která se narodila pár měsíců před Tokiem 2020.

„Máme velmi dobrý vztah. Naše osobnosti se velmi dobře shodují. Jsme šťastní a vycházíme spolu 24 hodin denně.“ Trénoval mě velmi dobře. Pomohlo také být spolu celou dobu v domě. Celou dobu mluvíme o Pokyovi.

„Je to dobrý trenér a já jsem byl dobrý student. Jsme skvělá kombinace.“

dokonalá harmonie mezi Helény

„Jsme jedno,“ říká Anna Ntenta, když popisuje, jaké to je soutěžit se svou matkou Christinou na kurtu. Na paralympiádě v Riu 2016 a na paralympiádě v Tokiu 2020 získala dvě bronzové medaile.

„Moje matka začala s bocciou ve stejnou dobu, takže rosteme spolu. Je to moje asistentka a moje matka je jako já – má ráda tvrdé věci,“ řekl Ntenta, který byl jedním z řeckých vlajkonošů na zahajovacím ceremoniálu v Tokiu 2020.

Christiana (vlevo) a Anna (druhá zleva) byly vlajkonošky Řecka v Tokiu 2020 Ⓒ Tasos Katopodis / Getty Images

„(Během soutěže) mluvím normálně. Říkám jí všechno, protože ve hře ji nesmí vidět.“

Na otázku, co je nutné k vytvoření úspěšného partnerství u soudu, Christina odpověděla „láska, trpělivost a vytrvalost“.

„Potřebuješ všechny tři. Nemůžeš dělat dobře, když jeden vynecháš,“ vysvětlila. „Když hraju s Annou, jsem tak nadšená.“

S paralympijskými hrami v Paříži 2024 za něco málo přes rok je atletka již nadšená, když se připravuje na boj o stupně vítězů se svou matkou.

„Musíte mít srdce šampiona a jít stejnou cestou, když vyhráváte, a stejnou cestou, když prohráváte. Myslím, že to je to, co musíte být šampiónem.“

„Jsem trochu nervózní, protože je těžké hrát s dobrým hráčem. Ale už se nám to povedlo dvakrát (v zápasech) a uděláme to znovu.“

Paříž 2024 se bude konat mezi 28. srpnem a 8. zářím a boccia bude jedním z 22 sportů, o které se ve francouzské metropoli bude soutěžit.

Tyto tři páry v současné době soutěží na Mistrovství Evropy para v nizozemském Rotterdamu, finále boccia se uskuteční 12. a 13. srpna.

návštěvaWeb Mistrovství Evropy pro lidi se speciálními potřebami Získejte úplné výsledky a sledujte živé vysílání.