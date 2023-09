Wang Xiyu získal první titul. Andy Murray prohrává s Aslanem Karatsevem

Zpravodajské služby ESPN3 minuty na čtení

Číňanka Wang Xiu získala v sobotu svůj první titul na okruhu WTA, když světová osmaosmdesátka porazila Magdu Linetteovou 6:0, 6:2 ve finále Guangzhou Open, prvního elitního turnaje žen v zemi od roku 2019.

Vítězství 22letého Wanga je po Wang Qiangovi (2018), Zhang Shuai (2013, 2017) a Li Na (2004) počtvrté, co byl čínský hráč korunován šampionem v Guangzhou.

„Bylo to velmi vzrušující, byl to velmi emotivní okamžik, protože na tomto turnaji je každý hráč velmi těžký,“ řekl Wang. „Je velmi těžké být tady poslední den. Jsem rád, že jsem tady.“

„Chtěl jsem získat titul od prvního dne, ještě když jsem s tenisem začínal. Byl to pro mě sen. Věřím, že mě čekají větší turnaje a těžší zápasy a dělám to nejlepší, co jsem dokázal tento týden.“ .“

Wang je po Zhou Lin (Hua Hin) a Zeng Qinwen (Palermo) třetím čínským šampionem v této sezóně – poprvé od roku 2006, kdy země zaznamenala podobný úspěch ve dvouhře.

Čína naposledy hostila mistrovství WTA v roce 2019, než krize Covid-19 způsobila zmatek v celosvětovém sportovním kalendáři.

WTA tam pozastavila své turnaje poté, co bývalá světová čtyřhra č. 1 Peng Shuai v příspěvku na sociálních sítích z roku 2021, nyní smazaném, uvedla, že ji sexuálně napadl bývalý čínský vládní činitel.

Peng krátce zmizela z dohledu a později popřela, že by byla obviněna, což vyvolalo mezinárodní kritiku ohledně její bezpečnosti.

Tenisová asociace žen (WTA) získala širokou chválu za pozastavení turnajů v Číně, ale v dubnu své rozhodnutí změnila.

V dominantním prvním setu Wang nikdy nečelila brejku proti semifinalistce Australian Open. Na začátku druhého setu prolomila Lynetteino podání a vedla 2:0, než si Lynette vzala lékařský oddechový čas a srovnala stav na 2:2.

Wang ale své polské soupeřce návrat nedovolila a finálový zápas rozhodla za 80 minut.

Na turnaji v Zhuhai se Aslan Karatsev dostal do čtvrtfinále, když porazil bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho 4:6, 6:3, 6:2.

63. Karatsev, který usiluje o svůj první titul od Sydney v roce 2022, se o postup do semifinále utká s druhým Cameronem Norriem. Nouri porazil Australana Marka Polmanse 6-0, 6-3.

V dalších zápasech Sebastian Korda porazil Alexandra Mullera 6-1, 2-6, 6-3 a utká se s Tomášem Martinem Echeverrim poté, co Argentinec porazil Čecha Dalibora Severcinu 6-2, 6-3.

Na Chengdu Open nejlepší nasazení Alexander Zverev, Lorenzo Musetti a Grigor Dimitrov v sobotu vyhráli své zápasy ve druhém kole poté, co dostali rozloučení v prvním kole.

Zverev porazil ruského nováčka Pavla Kotova 7:6 (5), 4:6, 6:1 a ve čtvrtfinále se utká s Miomirem Kekmanovičem. Kecmanovic porazil Corentina Mouteta 6-2, 6-4.

Druhý nasazený Musetti čelil výzvě, než porazil Australana Filipa Sekuliče 7:6 (3), 6:7 (4), 6:0 a postoupil do čtvrtfinále. V dalším kole se Musetti střetne s Arthurem Rinderkneichem, který porazil Marcose Girona 7-6 (2), 6-4.

Třetí nasazený Dimitrov porazil Juana Pabla Varelase 6-3, 6-4 a připravil čtvrtfinálový souboj s Australanem Christopherem O’Connellem.

K této zprávě přispěly agentury Reuters a Associated Press.