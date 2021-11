Náhled: Anglie U-21 vs Česká republika

Sports Mole hodnotí čtvrteční kvalifikační zápas Evropy do 21 let UEFA mezi Anglií U-21 a Českou republikou U-21, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

Anglie U21 Vydejte se ve čtvrtek s kvalifikací mistrovství Evropy hráčů do 21 let Česká republika U21 Pod tlakem vyhrát šachovnici.

Lee CarsleyMuži své země zaostávají ve skupině G o pět bodů, byť s odloženým zápasem, poté, co se s nimi minulý měsíc střetl tým Slovenska do 21 let.

Náhled zápasu

Navzdory jejich neúspěchům na nedávném mistrovství Evropy nový trenér Anglie do 21 let Karsley vkládal velké naděje do rutinní kvalifikační kampaně před ročníkem 2023.

Dva podprůměrné výkony v průběhu měsíce října však mladíky vyvedly z tempa v každé kategorii, a co je důležitější v jejich bodovém hodnocení.

Anglie, která na Slovensku vedla o dva góly, v Andoře málem klopýtla a musela se spolehnout Emile Smith Rowe Cíl poté, co byl snížen na 10 mužů.

Ačkoli Česká republika dělá v Testu obrovský krok nahoru, Karsli tvrdí, že to je to, co jeho hráči potřebují, aby začali využívat svůj potenciál jako skupina.

Čtyři z pěti branek Anglie padl pod Carsleym v prvních 26 minutách, což zdůrazňuje, že vedení hry se bude muset proti dobře formovanému týmu zlepšit.

Vnímalo to tak, že Česká republika bojovala o druhé místo po Anglii, ale nyní věří, že dokáže své slavnější hostitele přechytračit.

S pětibodovým náskokem budou Visitors potěšeni podílem na kořisti na Turf Moor a po jediné porážce v příštích sedmi zápasech proti Španělsku by to nebylo příliš velké překvapení.

Zatímco o tomto týmu byly sdíleny góly, obránce Adam Gabriel Během října vynikl tím, že našel zadní část sítě během po sobě jdoucích vítězství nad Kosovem.

Česká republika není na těchto plážích žádnou neznámou a jejich poslední návštěva přišla před 13 měsíci, kdy ve Skotsku prohráli 2:0.

Kvalifikace na mistrovství Anglie do 21 let:

Kvalifikační formulář na Mistrovství Evropy UEFA hráčů do 21 let Česká republika:

Novinky týmu

Anglický tým do 21 let utrpěl řadu stažení, Joe Gilhardt Nejnovější hráč, který se připojí k seznamu, který obsahuje dobře teno.

Ryan Brewster pozastaveno Folarin Balogun možná alternativa a Anděl Gomez Mohlo by to nahradit Smitha Roea na levém křídle.

Oliver Skip A Morgan Gibbs White Platí za šanci ve středu zálohy, pokud se Karsley rozhodne pro změnu.

Očekává se, že Česká republika se postaví podobným způsobem jako její minulé rutinní vítězství nad Kosovem.

Lucas Cerf může nahradit Philip Kallock, ale Václav Šík Musí držet své místo uprostřed útoku.

Možná sestava Anglie do 21 let:

Boršík. Aarons, Harwood, Bellis, Juehey, Thomas; Garner, Doyle, Gallagher; Palmer, Balogun, Gomez

Možná sestava České republiky do 21 let:

Kovář. Gabriel, Vítek, Knabek, Vokala; Cerf, Žamboric; Karabic, Salk, Ostrack; starý muž

Říkáme: Tým Anglie do 21 let 2-1 Česká republika do 21 let

Poté, co během prvních čtyř zápasů neinkasoval gól, odjíždí Česká republika do Anglie plná sebevědomí. Kvalitu domácích jsme však mohli jen podpořit v závěrečné třetině, abychom zazářili na konci, což nás vedlo k předpovědi hubeného vítězství.

