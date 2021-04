Nedávné cestovní konzultace zahraničních kanceláří Spojeného království pro Chorvatsko, Černou Horu, Maďarsko a Českou republiku

Do měsíce jsme mohli vyrazit na dovolenou do zahraničí, protože „cestovní mapa“ mimo zámek nadále ruší omezení.

Datum obnovení zámořského cestování ze Spojeného království je stanoveno na 17. května a čekají se nějaké nešťastné změny v případech pádu a očkování vakcín Covit-19, které jsou údajně stále na správné cestě.

Vláda rovněž oznámila zavedení systému „semaforu“, který má zařadit země na ochranu proti viru.

Seznam dosud nebyl stanoven a podrobnosti mají být zveřejněny začátkem května.

Podle ministerstva dopravy faktory, které určují, jaký typ země jde, zahrnují procento jejich očkované populace, míru infekce, variace obav a přístup země ke spolehlivým vědeckým údajům. Genetická sekvence.

Očkování vakcínami je ve většině východoevropských zemí nízké a nejnižší v Evropě.

Případové sazby znovu vstupují do mnoha východoevropských zemí, protože kontinent v současné době zažívá třetí vlnu, tvrdí úředníci ve zdravotnictví.

Cestování do východoevropských zemí nebude možné, pokud 17. května dojde k opětovnému zrušení omezení.

Nejnovější cestovní rady pro Chorvatsko, Černou Horu, Maďarsko a Českou republiku najdete zde.

Maďarsko uzavřelo hranici pro většinu cizinců kvůli infekci koronovým virem. Existují určité omezené podmínky pro vstup cizích státních příslušníků, včetně státních příslušníků Spojeného království.

Občané Spojeného království mohou vstoupit do Maďarska, pokud mají povolení k trvalému pobytu nebo povolení, které jim umožňuje zůstat v Maďarsku po dobu nejméně 90 dnů, a předložit své doklady hraničním úředníkům.

Občané Spojeného království cestující s maďarským občanem nebo rezidentním rodinným příslušníkem musí mít rovněž povolení ke vstupu.

Všichni lidé vstupující do Maďarska budou podrobeni testu teploty příjezdu. Pokud nežijí v Maďarsku, bude cizím státním příslušníkům odepřen vstup, pokud se u nich objeví známky vlády Govt-19.

Chorvatsko

Občané Spojeného království nesměli vstoupit do Chorvatska kvůli omezením Govt-19, ale podle FCO skončili 15. dubna.

Pozorovatelé by měli vyvinout negativní výsledek PCR nebo rychlého testu antigenu cov nejpozději do 48 hodin (počítáno od doby výroby do doby překročení hranice).

Ale to se mírně liší, pokud rychlý test na antigen nebo zůstat déle než 10 dní. V takovém případě musí být test opakován do 10 dnů od data vydání.

Návštěvníci musí předložit potvrzení potvrzující, že byli očkováni. Rozhodně Řekněme, že od podání druhé dávky vakcíny Govt uplynulo 14 nebo více dní.

Alternativně mohou pod podmínkou, že dávka byla přijata 14 dní před překročením státní hranice, vydat potvrzení o přijetí, které potvrzuje, že dostali dávku vakcíny.

Černá Hora

FCO na základě posouzení rizik tamních hladin Covit-19 nedoporučil všechny cesty do Černé Hory kromě základních.

Návštěvníci cestující ze všech zemí kromě hranic Černé Hory budou pro vstup do Černé Hory potřebovat negativní test PCR provedený do 72 hodin od cesty nebo doklad o očkování proti COVID-19.

Občané Černé Hory a držitelé povolení k pobytu Černé Hory mohou vstoupit do Černé Hory bez kontroly, ale musí být samostatně izolovaní nebo izolovaní po dobu 14 dnů.

Alternativně mohou cestující poskytnout důkazy o druhé dávce vakcíny COVID-19 podané nejméně sedm dní předem.

Česká republika



Vzhledem k tomu, že se případy Covit-19 nadále stupňují, FCO nedoporučuje nic jiného než nezbytnou cestu do České republiky.

V současné době platí omezení vstupu pro všechny přímé cesty ze Spojeného království, což znamená, že vstup do země ze Spojeného království je zakázán, s výjimkou základních důvodů.

Obyvatelům České republiky bude umožněn vstup, avšak každý, kdo vstoupí do země, bude muset předložit negativní vládu, která byla testována 72 hodin před příjezdem.