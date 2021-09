Česká pošta Wish oznamuje partnerství s trhem

Česká pošta oznámila partnerství s možností online trhu, která odstraní předchozí přeshraniční bariéry pro kupující a prodávající v České republice.

A Oznámení, Česká pošta vysvětluje, jak partnerství je, uživatelé Wish v zemi nemusí ze svých objednávek platit daň, protože to za ně vyřídí Wish.

Wish Platform je další obchodní web, který spolupracuje s podnikatelskou poštou po uzavření smlouvy s Aliexpress v roce 2020. Největší výhodou pro zákazníky je, že nemusí platit daň za zboží, které si objednají, protože to za ně, včetně příslušné administrativy, vyřídí Wish. “ “Při doručování prostřednictvím kontrolní pošty bude zákazník ujištěn, že nebude muset za zboží platit daň z přidané hodnoty ani clo, protože zboží bude uvedeno do volného oběhu v rámci EU. Na nákupech se pro zákazníky nic nezmění, postup při objednávání prostřednictvím portálu přání zůstává stejný.

– Zpravodaj České pošty

Toto oznámení je dobrou zprávou pro kupující a prodávající v České republice, protože dříve bylo obtížné odesílat a přijímat zásilky ze zemí mimo EU. Díky efektivnějšímu distribučnímu procesu nyní mohou dále posílit svůj růst na trhu přání.

Zprávy přicházejí krátce poté, co oznámili partnerství s AliExpress jako důležitý krok ve spojení kupujících a prodávajících v České republice a Číně.