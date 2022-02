Češi a Poláci v Tróji kompromis; Odpadky a půvab v Čechově

Polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek v Praze zpečetil kompromisní dohodu mezi oběma zeměmi ohledně kontroverzního rozšíření polského hnědouhelného dolu Turow a přilehlé elektrárny Turow.

Polská tisková agentura (BAP) dříve v ten den oznámila, že po několika dnech jednání obě strany podepsaly dohodu, jejíž obsah nebyl okamžitě zveřejněn. Polská vláda ve středu večer dohodu podle PAP urychleně schválila.

Zpravodajský server Onet.pl, který se opíral o neoficiální zdroje, ve čtvrtek uvedl, že Polsko v rámci obchodu zaplatí Praze 45 45 milionů, výměnou za to Evropský soudní dvůr (SDEU) soudní případ zrušil. SDEU uložil Polsku pokutu půl milionu eur denně, dokud nebude pokračovat v provozu dolu.

Podrobnosti potvrdil polský premiér a jeho český premiér Peter Fiela na čtvrteční tiskové konferenci v Praze. Dohoda fakticky umožňuje provoz dolu bez omezení a zahrnuje i průběžné investice do řešení problémů spojených s odtokem vody z českých vesnic a dalšími dopady na životní prostředí.

„Ukončili jsme rozhovory, byly tvrdé a rozporuplné, ale skončily úspěchem,“ řekl Moraviki v Brocku. „Tím končí patová situace v jinak velmi dobrých polsko-českých vztazích. Dnes otevíráme novou kapitolu. To my, sousedé, potřebujeme.“

Přestože maďarská a polská politika věří v ukrajinsko-ruskou krizi jinak, Češi se mezi sebou jako obvykle hádají. Zatímco nová vláda v Praze má plné ruce práce s mobilizací podpory pro Ukrajinu a mobilizací zbraní, český prezident Miloš Zeman může být jediným evropským politikem bližším Vladimiru Putinovi než Arbanovi.

Český vůdce přišel o své schopnosti kvůli nedávným zdravotním problémům a sérii diplomatických katastrof mezi Prahou a Moskvou v posledních letech, ale o loajalitě Zemana a jeho nejbližšího okolí není pochyb. Jak hluboká tato víra je, je nyní předmětem vyšetřování.

Největším vítězstvím pro česko-ruské vztahy od invaze Varšavské smlouvy v roce 1968 bylo odhalení, že za výbuchem muničního skladu Vrbetice v roce 2014 stojí ruští agenti. Poté, co tehdejší premiér Andrzej Babiš v dubnu oznámil zjištění zpravodajských služeb BIS, byly vyhoštěny desítky zaměstnanců ambasád z obou zemí.

Nyní ale existuje podezření, že Moskva mohla být před Bobizem zjištěními posedlá. Tvrdí to Český rozhlas a Týdeník RespektPolicie zahájila vyšetřování, zda prezidentská kancelář, která obdržela zprávu PIS týden před jejím odesláním premiérovi, úmyslně nemanipulovala s její kopií.

Rozvědka chtěla sejmout otisky prstů pro podezření, že s ní manipulovaly neoprávněné osoby. To je jasný odkaz na první dva německé poradce, Vradislava Minora a Martina Nietzscheho. Oba mají hluboké ruské vazby a nemají žádné bezpečnostní prověrky.

Předsednictvo nepotvrdilo ani nevyvrátilo, že dokument byl stržen. Tato zpráva však uvádí, že s ní zacházeli pouze pověření pracovníci. Zpoždění při předání Zamanovi bylo způsobeno tím, že BIS neposkytla příslušný kód k označení její naléhavosti, dodala.

„Toto je základ“ Tweetoval Respektovaný novinář Ondřej Kundra. „Palác skartoval tajné předměty, takže policie nebude moci zjistit, zda tak neučinil někdo, kdo nemá právo na přístup k informacím jako Rusko.“

Vyšetřování probíhá i v trochu méně důležité záležitosti: மில்லியன் od ministerstva financí za sexy fotografie bývalé ministryně a současné poslankyně Aleny Shillerové. Nalepené na sociálních sítích.

Bývalý ministr financí najal dva profesionální fotografy, aby s úžasem zírali mezi jarními květinami, mazlili roztomilá zvířátka s jemnou pozorností, čímž Bobbies uvedl do rozpaků. Lídr ANO se často chlubil tím, jak bojuje se snižováním vládních výdajů a výdajů.

„Líbí se mi to. Večer přijdu domů, lehnu si do postele, zvednu telefon a koukám, co mi lidi píšou, co jsem měla na sobě, jaké jsem měla vlasy,“ řekla loni osmapadesátiletá Šilerová.

Jeho hudba se však mírně změnila od doby, kdy poptávka po svobodě informací odhalila, kolik toho čeští daňoví poplatníci odevzdali, aby si užili kritiku takového ministerského charisma. Shillerová po několika dnech mlčení trvala na tom, že fotografie jsou ve skutečnosti součástí standardní reklamní a mediální služby ministerstva. Další osobní záběry byly podle něj účtovány ANO.

Bobby, od kterého se všeobecně očekává, že zahájí kampaň za vítězství v prezidentských volbách v příštím roce, rychle odpověděl, že jeho strana návrh zákona neprovede.

Fotografové pracovali na ministerstvu 14 měsíců. Co bude dělat po odchodu z funkce, není v tuto chvíli známo.