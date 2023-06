Lignitový důl Turow u českých hranic by mohl ohrozit životní prostředí, říká Polský soud – Brněnský deník

V únoru tohoto roku polské ministerstvo životního prostředí povolilo prodloužení těžby v Turow do roku 2044. Foto: Anna Uciechowska, licence CC-BY-SA-3.0.

VARŠAVA 7. června (ČTK) – Varšavský správní soud rozhodl, že provozování hnědouhelného dolu Turow poblíž hranic s Českou republikou může ohrozit životní prostředí, uvádí polský server gazeta.pl s odkazem na Právo a spravedlnost (PiS). Europoslankyně Anna Zaluska, která text rozsudku zveřejnila na Twitteru koncem května.

Podle Agnieszky Stupkiewicz z advokátní kanceláře Frank Bold soud dospěl k závěru, že nelze vyloučit, že se rozhodnutí o dopadu těžby hnědého uhlí v Toro na životní prostředí v budoucnu ukáže jako chybné.

Loni na podzim dal šéf polského generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí povolení k rozšíření těžby. Proti rozhodnutí se u varšavského správního soudu odvolalo německé město Zittau a česká a německá pobočka Greenpeace a Frank Bold Foundation, kteří jsou proti pokračování těžby s tím, že činnost ohrožuje životní prostředí. Polská vláda tato obvinění odmítá a tvrdí, že jsou nepravdivá.

Polské ministerstvo životního prostředí letos v únoru povolilo prodloužení těžby v Toro do 27. dubna 2044. V reakci na včerejší soudní rozhodnutí polský premiér Mateusz Morawiecki řekl, že Polsko důl neuzavře a udělá vše pro jeho udržení. v provozu do roku 2044.

běžný Největší motokrosová show v České republice se koná v dubnu v Breclawi

Pokud varšavský rozsudek vstoupí v platnost, těžba uhlí se v Toru po roce 2026 zastaví.

Důl zavřít nenecháme. Web polského rozhlasu citoval Morawieckiho, který během návštěvy Tora na internetu řekl: Žádný soud v Bruselu nám neřekne o energetické bezpečnosti.

„Uděláme vše pro to, abychom udrželi důl v provozu až do roku 2044. Zaměstnanci dolu zásobují elektřinou celý region,“ uvedl a dále obvinil „proněmeckou“ liberální opozici z úmyslu na základě rozhodnutí uzavřít důl. , zatímco jeho vláda říká, že je nemožné vyhovět rozhodnutí, které upřednostňuje zájmy jiných zemí před Polskem.

Polský rozhlas uvedl, že Polska Grupa Energetyczna (PGE), která je vlastníkem dolu a přilehlé elektrárny, již oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Wojciech Ilnicki, předseda odborového svazu Toro Maine Solidarity, označil rozhodnutí soudu za „skandální“ a dodal, že odboráři budou v případě potřeby protestovat. Řekl, že komplex Toro znamená „energetickou bezpečnost a levnou energii“.

Polská vláda trvá na pokračování těžby v dole Turow, který představuje asi 7 % polské výroby elektřiny. Důl je blízko českých a německých hranic a ekologové a obyvatelé oblasti tvrdí, že těžba ohrožuje životní prostředí ve všech třech zemích, zejména ničení podzemních vod v okolí dolu.

Stejně jako stárnoucí uhelné elektrárny by měly být odstaveny nejpozději do roku 2030, aby se vypořádaly s klimatickou krizí, řekla agentuře Reuters Anna Meres z Greenpeace.

V únoru 2021 Česká republika postoupila Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) kvůli expanzi Turow. Generální právní zástupce v únoru 2022 žalobu potvrdil s tím, že Polsko porušilo právo EU tím, že neposoudilo dopad dolu na životní prostředí. SDEU v květnu 2021 rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu. Polsko odmítlo a SDEU mu v září 2021 udělil pokutu půl milionu eur denně.

Jednání mezi Prahou a Varšavou nakonec vedla k podpisu česko-polské dohody 3. února 2022, podle níž Polsko vyplatilo České republice škody z těžby ve výši 45 milionů € a Praha žalobu stáhla.

Dohoda ale podle ekologických organizací české občany před ztrátou vody nechrání.

Martin Botha, guvernér nejhůře postižené těžařské oblasti Liberec v Toro, v úterý uvedl, že rozhodnutí varšavského soudu pravděpodobně neovlivní česko-polskou dohodu.

„Myslím, že jediný způsob, jak by to ovlivnilo dohodu, by bylo, kdyby někdo zrušil povolení k těžbě,“ řekl ČTK Botha. „Jsem rád, že soud ve Varšavě uznal, že těžba uhlí není úplně běžná lidská činnost a že má dopad na životní prostředí. Uvidíme, možná budeme muset počkat a uvidíme, co to bude znamenat dál.“

Uvedl, že česká strana pokračuje v projektech na zmírnění dopadů těžby. První stavební projekt na zásobování českých příhraničních regionů pitnou vodou by měl začít v červnu, spolufinancovaný z kompenzací vyplácených polskou vládou prostřednictvím takzvaného fondu Turow.

Do prázdnin musí stihnout i každoroční test těsnící stěny, která má zabránit zatékání vody z českých zemí.

Polsko čeká na podzim parlamentní volby, protože vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) bojuje o třetí funkční období v řadě.



https://brnodaily.com/2023/06/08/news/turow-lignite-mine-near-czech-border-may-endanger-environment-says-polish-court/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/06/Turow-credit-Anna-Uciechowska-li-1024×768.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/06/Turow-credit-Anna-Uciechowska-li-150×113.jpg Česká republika / SvětČeská republika, životní prostředí, zprávy, polský soud, politikaV únoru tohoto roku polské ministerstvo životního prostředí povolilo prodloužení těžby v Turow do roku 2044. Foto: Anna Uciechowska, licence CC-BY-SA-3.0. VARŠAVA 7. června (ČTK) – Varšavský správní soud rozhodl, že provozování hnědouhelného dolu Turow poblíž hranic s Českou republikou by mohlo odhalit…ČTKčeština

tisková agentura[email protected]autorBrněnský deník