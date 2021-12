Trailer Ubisoft Quartz NFT má neuvěřitelných 96% nenávisti

Včera Ubisoft oznámil svůj záměr přinést První NFT pro jejich hry V podobě tří kosmetiky pro Bod zlomu Ghost Recon. V rámci oznámení vytvořili 79sekundový trailer popisující, jak systém funguje, nazvaný „Ubisoft Quartz“.

Po zhruba 24 hodinách video nasbíralo 200 000 zhlédnutí, přes 1 300 lajků a přes 35 000 lajků.

Zde je video:

Zatímco YouTube nedávno odstranil možnost zobrazit počet nelíbí se mi, tlačítko Nelíbí se tam stále je a existují pluginy pro Chrome, které vám umožní znovu zapnout počítadlo. V době psaní tohoto článku se 96 % lidí, kteří dali videu tak či onak palec nahoru, video nelíbilo.

To mě osobně těší z mnoha důvodů, které jsem nastínil na konci včerejška (A v komentářích později). NFT jsou hloupá, ať už je to proto, že škodí životnímu prostředí nebo jsou prostě špatné pro hraní her. V tomto případě se používají k prezentaci tří generických ozdob, z nichž každá je „jedinečná“ pouze v tom smyslu, že má „vzorovanou identitu“.

Zatímco generální ředitel každého vydavatele mluví o NFT, kryptoměnách a „hrajte, abyste vydělali“, a zatímco investoři jsou jasně posedlí technologií, neexistuje žádný důkaz, že lidé, kteří hrají hry, chtějí. Zde místo toho několik důkazů, že ne.

Vlastněno komunitou Ghost Recon na Redditu Stejně tak jsou zajedno v kritice křemene. Hráči Ghost Recon byli vždy frustrovaní řízením série ze strany Ubisoftu, včetně letošního roku Oznámení (a téměř okamžité zpoždění) pro Ghost Recon Frontline.

Oprava: Tento příběh původně uváděl, že video bylo po negativní odpovědi smazáno. to není pravda; Vždy to bylo přeškrtnuté. Omlouváme se za chybu.