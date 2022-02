Star Citizen Studio říká, že ‚hlasití‘ fanoušci jsou ‚rozptýlení‘ v příspěvku

Snímek obrazovky : Star Citizen

Star Citizen, hra, která se vyvíjela více než deset let a vydělala více než 400 milionů dolarů na financování, není zdaleka dokončena. Ani zdaleka. A jak práce na hře pokračují, nedávné změny ve způsobu, jakým studio komunikuje svůj pokrok s fanoušky, zrovna nepomohly. .

V roce 2020 jsme informovali o posunu, který Cloud Imperium Games učinily s ohledem na druh informací, které sdílely s podporovateli a fanoušky.. Byla to instituce nového systému „cestovní mapy“, způsob, jakým mohl tým nastínit, na čem pro hru pracuje, a zhruba to, kdy by hráči mohli očekávat, že si je budou moci vyzkoušet (hra, i když zdaleka hotovoexistuje ve zhruba hratelném stavu, který se neustále aktualizuje).

Tato změna nastala poté, co fanoušci začali být nespokojeni s předchozím systémem. Nyní, po „šesti čtvrtletích“ nového systému, je také zahozen, přičemž CIG rozhodla, že protože vývoj videoher existuje ve velmi proměnlivém stavu, možná fanoušci potřebují vědět méně o tom, na čem pracují, pro případ to, na čem pracují, skončí příšerně/rozbité/nepasuje ke zbytku hry. Takže odsud budou fanouškům sdělovány pouze věci, na kterých tým bezprostředně pracuje a které budou další věci, které budou přidány do hry ve funkčním stavu.

Je to chytrý tah při zkoumání ve vakuu. Vývoj je peklo a většinou je to pro to nejlepší, že fanoušci nemají plný přístup k rozsáhlým výhledům na pekelnou krajinu. To, že někteří vývojáři ve hře něco chtějí, neznamená vždy, že to tam dokážou nebo že by to tak mělo být, a hráči by nikdy neměli očekávat, že se zaplivané nápady stanou definitivními prvky. Ale i ty nejchytřejší pohyby lze vrátit zpět, pokud jsou zaslány extrémně hloupým způsobem.

v dlouhý blogový příspěvek vysvětlující odstranění stávajícího systému plánůje tam pasáž, která dlouho trpělivé fanoušky oprávněně rozčiluje (zdůrazňuji můj):

Při zpětném pohledu, poté, co jsme posledních 6 čtvrtletí žili s touto novou veřejnou cestovní mapou, jsme si uvědomili, že to byla chyba. Příliš mnoho pozornosti věnovalo funkcím, u kterých byla vysoká pravděpodobnost, že se budou měnit. Je nám naprosto jasné, že navzdory naší maximální snaze komunikovat plynulost vývoje a jak funkce označené jako Orientační Nemělo by se na to upřímně spoléhat, obecné zaměření mnoha našich nejvášnivějších hráčů je nadále vedlo k tomu, aby cokoli v zobrazení vydání interpretovali jako příslib. Chceme uznat, že ne všichni z vás to tak viděli; mnozí si vzali naše nové zaměření a naše slova k srdci a přesně pochopili, co jsme se snažili sdělit. Stále však zůstává velmi hlasitý kontingent pozorovatelů Roadmap, kteří vidí projekce jako přísliby. A jejich pokračující hluk pokaždé, když měníme výstupy, se stal rušivým jak interně v CIG, tak v naší komunitě, stejně jako pro potenciální fanoušky Star Citizen, kteří sledují naši komunikaci Open Development z postranní čáry.

Sakra. Vím, že práce s komunitou videoher v těch nejlepších časech může být náročným zážitkem a pracovat s jednou dekádou musí být obzvláště frustrující, ale nemůžete to říkat nahlas! To je to, co si říkáte v pátek odpoledne po odpoledni a potřebujete si to vyvětrat s kolegy u piva/čaje, ne v příspěvku, který si přečtou miliony lidí!

Fanoušci, z nichž mnozí za tuto hru zaplatili před deseti letya kteří byli zaměstnáni pouze neustálými sliby týmu o tom, co přijde, jsou z toho pochopitelně trochu naštvaní! Zde je například subreddit hry:

Snímek obrazovky : Reddit

A zde jsou hlavní vlákna na oficiálních fórech hry:

Snímek obrazovky : Fóra CIG

Mají právo být naštvaní! Snad prvních pár let jsem byl z této hry nadšený a nedlouho poté jsem odpadl, když jsem si uvědomil, že to byl úplný požár popelnice. Pro ty, kteří tu zůstali deset letbýt přes to všechno nazýván „rozptýlením“? To je na hovno. O to víc, když příspěvek obviňuje jim za odstrašení potenciálních budoucích podporovatelů namísto, víte, faktu této hry a jejího projektového řízení je úplný požár popelnice.