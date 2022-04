Dr. Janet Dossellová přebírá z České republiky Fulbrightovu americkou stipendijní cenu za výuku / výzkum

Dr. je profesorem na School of Teacher Education na University of Western Kentucky v Bowling Green, KY, KY, Ministerstvo zahraničí USA a Fulbright Foreign Scholarship Board. Janet Dossellová s potěšením oznamuje, že obdržela cenu Fulbright US Scholar Programme Award České republiky. . Dassault bude provádět výzkum / přednášky na Univerzitě Karlově v Praze a po celé zemi, aby se dozvěděl o přístupech učitelů a zaměstnanců k výuce matematiky na univerzitách, školách a dalších institucích v České republice. Prostřednictvím Fulbrightova projektu „Mindfulness Teaching Practices in Mathematics“ bude pokračovat v práci WKU Indigenously Granted Seminar-Structured Research (spoluředitelka projektu Dr. Natasha Kirstenshleger) ve spolupráci s kandidáty na učitele při aplikaci paměťových cvičení v předmětu matematiky. , Prostřednictvím integrovaného přístupu ke zlepšení matematické sebeúčinnosti, posílení vývojových postojů a snížení matematické úzkosti. Tassell naváže vztah s uchazeči o fakultu WKU v České republice jako součást jejich školení / stáže, aby se dozvěděli o vzdělávacím rámci země a vytvořili potenciální učitelské kariéry studentů.

Jako Fulbrightův vědec bude Tassell sdílet znalosti a pěstovat smysluplná spojení napříč komunitami ve Spojených státech a České republice. Fulbrights se zapojují do sofistikovaného výzkumu a rozšiřují své profesionální sítě, přičemž často sledují výzkumnou spolupráci zahájenou v zámoří a pokládají základy pro budování budoucích partnerství mezi společnostmi. Po návratu do svých institucí, laboratoří a učeben ve Spojených státech sdílejí své příběhy a stávají se věrnými zastánci mezinárodní výměny, zvou zahraniční vědce do kampusu a povzbuzují kolegy a studenty, aby odjeli do zahraničí. Fulbright Scholars obohacuje svou kariéru jako absolventi tím, že se připojuje k síti tisíců uznávaných učenců, z nichž mnozí jsou lídry ve svých oborech. Mezi absolventy Fulbrighta patří 60 laureátů Nobelovy ceny, 88 držitelů Pulitzerovy ceny a 39 bývalých hlav států nebo vlád.

The Fulbrightův projekt Jedná se o vlajkovou loď mezinárodního programu výměny vzdělání vlády USA a je podporován obyvateli Spojených států a jejich spojenci po celém světě. Úřad pro vzdělávání a kulturu s potěšením oznamuje, že v roce 2021 uplyne 75. výročí Fulbrightova projektu. Oslavy v průběhu roku upozorní na působivé úspěchy a dědictví programu a jeho absolventů během prvních 75 let ve Spojených státech a po celém světě. Speciální web k 75. výročí – www.fulbbright75.org – Aktualizováno v průběhu roku 2021, aby vizualizovalo výroční události a usnadnilo zapojení.

Od roku 1946 poskytuje Fulbrightův projekt příležitost více než 400 000 účastníků ze 160 zemí provádět výzkum, výuku a výzkum, vyměňovat si nápady a hledat řešení sdílených mezinárodních zájmů. Primární zdroj financování Fulbrightova projektu každoročně přiděluje Kongres USA Úřadu pro vzdělávací a kulturní záležitosti ministerstva zahraničí USA. Přímou a nepřímou podporu poskytují také zúčastněné vlády a hostitelské společnosti, korporace a trusty v zahraničí a ve Spojených státech.

Pro více informací o Fulbrightově projektu nebo americkém ministerstvu zahraničí prosím navštivte http://eca.state.gov/fulbright Nebo kontaktujte Úřad pro vzdělávací a kulturní záležitosti na čísle 202-632-6452 nebo e-mailem [email protected]

Další informace o vzdělávání učitelů na školách najdete na wku.edu/ste.