Andy Murray porazil Chung Hyuna v prvním kole v Surbiton Cupu

5. června 2023

„Je těžké to vyčíslit, ale proti spoustě z nich se mi líbí [the top 10],“ Řekl.

„Loni jsem vyhrál proti [Nick] Kyrgiosi, který se dostal do finále Wimbledonu, proti němu vítězím [Stefanos] Tsitsipas – možná to není jeho oblíbený povrch, ale je to jeden z nejlepších na světě,“ řekl Murray.

„Mám na světě až 41 a myslím, že můžu jít ještě výš. Tady se mi evidentně dařilo.“ [Surbiton] A loni ve Stuttgartu si myslím, že potřebuji asi 300 bodů [to be seeded at Wimbledon] „Takže se mi v příštích několika týdnech povede dobře, pokud to budu chtít,“ řekl Murray.