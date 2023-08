Můj tip číslo jedna je udržovat svůj mozek bystrý

výzkum Ukazuje to souvislost mezi odchodem do důchodu a zvýšeným poklesem kognitivních funkcí – proto jsem ještě neodešel do důchodu.

Již dříve jsem byl jmenován nejstarším praktickým lékařem na světě Guinessova kniha rekordů. Sarah, moje manželka, které je 66 let, se ve svých 89 letech stále věnuje psychoanalýze a psychiatrii.

Moje práce vyžaduje, abych si zopakoval řadu lékařských témat a přemýšlel o problémech. Držet krok s nejnovějším vývojem v neurovědách zaměstnává mou mysl.

Dobrovolnictví, koníček a učení se novým dovednostem může poskytnout skvělou duševní stimulaci. Ve svých časných šedesátých letech jsem například v noci navštěvoval právnickou fakultu poté, co jsem vykonával lékařskou praxi na plný úvazek. Složila advokátní zkoušku v Ohiu ve věku 67 let.