104 milionů let staré fosilie odhalují oceánskou minulost

Tým vedený univerzitou v Göttingenu popsal ranou přítomnost nepravidelných mořských ježků v hlubinách oceánu.

Hluboko v oceánské propasti se předpokládá, že nejstarší a nejprimitivnější formy života na naší planetě vznikly již dávno. Hluboké moře je dnes známé svou exotickou faunou. Výzkumníci se ponoří do toho, jak Klasifikovat Rozmanitost na dně oceánu se postupem času vyvíjela.

Existují hypotézy, že hlubinné ekosystémy byly opakovaně znovuzrozeny po četných masových vymíráních a mořských poruchách. Současný mořský život v těchto hloubkách tedy může být na časové ose Země relativně nedávný. Rostoucí důkazy však naznačují, že části tohoto podmořského světa mohou být starší, než se dříve předpokládalo.

Výzkumný tým vedený univerzitou v Göttingenu poskytl první fosilní důkazy o stabilní kolonizaci hlubokého mořského dna vyššími vrstvami. Bezobratlí Po dobu nejméně 104 milionů let. Fosilní trny nepravidelných mořských ježků (mořských ježků) naznačují jejich dlouhodobou přítomnost již od paleolitu. Období křídy období, jakož i jeho vývoj pod vlivem kolísavých podmínek prostředí. Výsledky byly publikovány v časopise Jedno plus.

Vědci prozkoumali více než 1 400 vzorků sedimentů ze studní v Tichém, Atlantském a jižním oceánu, které představují minulé hloubky vody od 200 do 4 700 metrů. Našli více než 40 000 kusů ostnů a podle jejich struktury a tvaru je přiřadili skupině zvané nepravidelní ježci.

Pro srovnání vědci zaznamenali morfologické charakteristiky trnů, jako je tvar a délka, a určili tloušťku asi 170 trnů z každého ze dvou časových období. Jako ukazatel celkové hmotnosti mořských ježků v biotopu – jejich biomasy – určili množství ostnité hmoty v sedimentu.

Tyto fosilní trny dokumentují, že hluboké moře bylo nepřetržitě osídleno nepravidelnými ostnonožci přinejmenším od rané křídy, tedy asi před 104 miliony let. Nabízí vzrušující pohledy do minulosti: ničivý dopad meteoritu na konci křídového období asi před 66 miliony let, který vedl k celosvětovému masovému vymírání – nejvýraznějšími oběťmi byli dinosauři – a také způsobil velké narušení divoké zvěře. Hluboké moře.

To dokazují morfologické změny na trnech: po události byly tenčí a tvarově méně rozmanité než předtím. Vědci to interpretují jako „efekt liliputu“. To znamená, že menší druhy mají výhodu přežití po masovém vymírání, což vede k tomu, že druhy mají menší velikost těla. Snad důvodem byl nedostatek potravy na dně hlubokého moře.

„Změny v páteřích interpretujeme jako indikátor probíhající evoluce a vzniku nových druhů v hlubokém moři,“ vysvětluje Dr. Frank Weise z katedry geobiologie na univerzitě v Göttingenu, hlavní autor studie. Potvrzuje další objev: „Asi před 70 miliony let se biomasa ježovek zvětšila. Víme, že voda se zároveň ochlazuje. Tento vztah mezi hlubokomořskou biomasou a teplotou vody nám umožňuje spekulovat o tom, jak se hluboké moře změní v důsledku globálního oteplování způsobeného člověkem.

Reference: „Záznam hlubinných atelostomat (Holsteroda, Spatanguida, Echinacea nepravidelnis) za 104 milionů let – příběh o vytrvalosti, dostupnosti potravy a velkém třesku“ od Franka Wiese, Nilse Schlütera, Jessicy Zirkle a Jense O. Herle, Oliver Friedrich, 9. srpna 2023, Jedno plus.

doi: 10.1371/journal.pone.0288046

Kromě univerzity v Göttingenu se na výzkumném projektu podílely univerzity v Heidelbergu a Frankfurtu a také Muzeum přírody v Berlíně.