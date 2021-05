Saúdové balí kufry a připravují se na hrbolatý start

Zatímco někteří Saúdové omezili své svátky nebo pracovní cíle do bezpečnějších oblastí kvůli protokolům COVID-19, mnoho z nich není nadcházejícími výzvami odrazeno a nemohou se dočkat, až si zapnou bezpečnostní pásy.

Plánování dovolené v nadcházejících měsících nebude zdaleka snadné – možnosti jsou omezené a karanténní postupy jsou zavedeny v řadě oblíbených destinací pro letní dovolenou. Mnoho turistů je však stále ochotno cestovat a zažít hudbu.

V návaznosti na globální pandemii jsou obě země i jednotliví cestující znepokojeni omezeními. Ale i přes zavedení masivní vakcíny a úřady, které usnadňují cestování do zahraničí pro ty, kteří byli očkováni a kteří se z této choroby uzdravili, se mnoho Saúdů rozhodlo přestěhovat blíže k domovu.

„Jakmile jsme slyšeli, že Bahrajn umožňuje Saúdům vstup bez nutnosti karantény, pospíšili jsme si rezervovat náš hotel a naše letenky, ale ty byly plně rezervovány během prvního týdne,“ řekl 34letý Maha Al Hussein z Rijádu.

„Moje rodina a já jsme měli to štěstí, že jsme každou chvíli navštívili Džiddu, ale rádi bychom si vzali dovolenou, aby se děti mohly volně potulovat a plavat celý den, aby si každý mohl odpočinout.“

Matka tří dětí řekla Arab News, že ačkoli je v současné době obtížné rezervovat lety pro sedm lidí, rodina se rozhodla podniknout čtyřhodinovou cestu do Bahrajnu a doufat v hladký vstup na halu King Fahd Causeway.

„Všichni dospělí byli očkováni a naše děti nyní znají pravidla,“ řekla. „Prošli jsme těžkostmi jako každý rok. Výlet je pro nás všechny důležitý a o vše jsme se postarali. Budeme i nadále opatrní, dokud se nedostaneme znovu domů.“

Bahrajn dříve oznámil, že všichni návštěvníci GCC, kteří byli očkováni nebo se zcela uzdravili, již nejsou povinni po příjezdu podstoupit test polymerázové řetězové reakce, ale musí prokázat očkování nebo uzdravení.

Saúdům se věnuje více pozornosti, vítá je návratová kampaň, kterou zahájilo sousední království ostrova se sloganem „Bůh buď na vás“ nebo „Chyběli jste nám“.

Zatímco stav cestování do 20 zemí na seznamu zůstává v platnosti, letecké společnosti jsou připraveny normálně fungovat v mnoha městech po celém světě, ačkoli řada zemí omezuje přístup.

Mnoho členských států EU má omezený počet příjezdů ze zemí mimo EU, zatímco jiné umožňují návštěvníkům návrat, ale s omezeními.

Řecký velvyslanec v království Alexis Constantoulos v pátek oznámil, že Saúdové, kteří si přejí cestovat do Řecka, to budou moci provést prostřednictvím negativního testu PCR nebo osvědčení o očkování a po vyplnění formuláře pro vyhledání cestujících.

„Vítejte zpět k našim saúdským přátelům, Řecko vás očekává,“ napsal na Twitteru.

Testy PCR prováděné ne více než 72–48 hodin před příjezdem, cestovní pojištění, pět až 10 dní karantény po příjezdu na náklady cestujícího a testy PCR po příjezdu patří mezi požadavky členských států Evropské unie, ale počty Omezeno, protože mnoho zemí omezuje cestování, které není nezbytné.

Spojené království, které je preferovaným cílem mnoha Saúdů, se bude muset při příjezdu izolovat, protože Saúdská Arábie zůstává v jantarové kategorii. Podle britských úředníků bude seznam přezkoumáván každé tři týdny.

Mezi země, které nadále pozastavují mezinárodní turistické příjezdy, patří Malajsie, Singapur, Hongkong, Jižní Korea, Austrálie, Rusko, Španělsko, Polsko, Vietnam, Česká republika a Belgie.

Žádáme občany, aby před cestou a po příjezdu zkontrolovali cestovní omezení pro každou destinaci, protože každá země vyžaduje jiný soubor požadavků.

Ředitel pro styk s veřejností Youssef A. řekl. 32letý: „Dubaj je další. V posledních několika letech jsem Dubaj navštívil několikrát a stal se druhým domovem pro moji rodinu a mě.“ .

“Skončil jsem své povinnosti. Saúdská Arábie je na bezpečném” zeleném seznamu “pro Spojené arabské emiráty a karanténa není nutná. Jakmile to saúdské úřady povolí, bude to můj další cíl.”

Hledání zmírněných omezení COVID-19 pokračovalo týdny poté, co zprávy potvrdily, že zákaz cestování v království bude zrušen 17. května, ale jde o konflikt, řekl 27letý Khouloud Youssef Arab News.

“ Zpočátku jsme plánovali cestovat na Bali během prvního týdne po zrušení zákazu, ale když jsme se dozvěděli, že budeme muset karanténovat pět dní a provést dva testy PCR, uvědomili jsme si, že to bude trvat velkou část naší dovolené čas, ” řekla Arab News.

“Moje rodina a já jsme před několika dny hledali nové a jiné místo, kam bychom mohli cestovat, a můj otec byl k tomu odhodlaný, zejména proto, že jsme všichni očkováni.”

V tuto chvíli visíme na Bali a příští týden míříme do Maroka a byla to snadná volba. Vše, co potřebujeme, je potvrzená rezervace hotelu. Je dobré vědět, že můžeme znovu cestovat. Doufáme, že je to jeden skvělý výlet. “

Copyright: Arab News © 2021 Všechna práva vyhrazena. Poskytuje SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info). Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah tohoto článku je propagován nebo nabízen na tomto webu externím externím poskytovatelem. Nejsme zodpovědní a nemáme žádnou kontrolu nad takovými externími webovými stránkami, entitami, aplikacemi nebo vydavateli médií. Text textu je poskytován „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“, a nebyl žádným způsobem upravován. Ani my, ani naše přidružené společnosti nezaručujeme ani nepotvrzujeme přesnost názorů nebo názorů vyjádřených v tomto článku. Přečtěte si úplné zásady odmítnutí odpovědnosti zde

© Arab News 2021