Místní student Queen’s University pomáhá rozjet v České republice nové muzeum dinosaurů

Prostřednictvím sítí a spojení se Blais a jeho skupina rozhodli navázat partnerství a vytvořit poradenské schéma se společností, která by se brzy mohla stát jednou z nejlepších evropských turistických destinací.

“Dokázali jsme se spojit s touto organizací v České republice a tím, co je mezinárodní muzeum dinosaurů v Praze,” řekl Bliss. “Jmenuje se Dinosaur Museum v Praze a kde staví, je to opravdu zajímavé.”

„Je to součást komplexu zvaného POP (Premium Outlet Prague) a můžete myslet na to, kde se West Edmonton Mall setkává s mezinárodním letištěm a zábava se setkává s maloobchodem, a je to v okruhu pěti kilometrů od mezinárodního letiště v Praze.“

Blais říká, že muzeum dinosaurů se otevře v říjnu.

„Pomáháme jim hlavně přilákat Evropu a svět do přístavu, nákupního centra a muzea dinosaurů z letiště,“ vysvětlil.

Další součástí projektu Blaise a jeho skupiny je rozvíjení vztahů a vzájemná propagace s dalšími mezinárodními muzei dinosaurů.

Vzhledem k tomu, že je Grande Prairie, rozhodl se se svou skupinou navázat partnerství s Muzeem dinosaurů Philipa J. Currie a dalšími skupinami Alberty, aby pomohl novému muzeu získat určitou expozici.

“Alberta má jednu z nejbohatších koster dinosaurů na světě a my máme to štěstí, že to máme tady v Mírové zóně. Oslovili jsme (Muzeum) Philipa J. Currie (muzeum), abychom se od nich poučili a objevili možnosti vzájemné propagace.” “Řekl Blais.

“Měli jsme také štěstí, že jsme mohli spolupracovat s Travel Alberta a mezinárodním letištěm Edmonton. Prostřednictvím případové studie se opravdu dozvíme, jak vypadalo muzeum dinosaurů, aby vypracovalo marketingovou strategii a etablovalo se také na mezinárodním trhu.”

V muzeu budou vystaveny velké dinosaury a další jedinečné prvky.

Bliss říká, že je to skvělá příležitost pro něj i pro zbytek jeho skupiny.

“Bude opravdu důležité, až se globální cestovní ruch znovu otevře a na celém světě bude spousta zábavy, která bude muset přemýšlet o tom, co to bude a jak to přiláká lidi k jejich zkušenostem.”

Informace o POP a muzeum dinosaurů najdete kliknutím Tady.