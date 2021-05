Blinkin, Lavrov se poprvé setkává s Rusem tváří v tvář, jak se napětí stupňuje

Reykjavík, Island – vysoký diplomat z Spojené státy americké A Rusko Zdvořile soutěžili na Islandu během svého prvního osobního setkání, které přišlo, protože vztahy mezi oběma zeměmi se v posledních měsících prudce zhoršily.

my ministr zahraničních věcí Anthony Blinkin a dlouholetý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořili upřímně, ale tiše o svých rozdílech, zatímco hovořili na okraj středečního zasedání Arktické rady v islandském hlavním městě Reykjavíku, městě s hlubokou historií americko-ruských vztahů.

„Usilujeme o předvídatelný a stabilní vztah s Ruskem,“ řekl Blinken Lavrovovi v návaznosti na komentáře prezidenta Joe Bidena, který navrhl uspořádat příští měsíc summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Myslíme si, že je to dobrá věc pro náš lid, pro obyvatele Ruska a pro svět. “

„Není také žádným tajemstvím, že máme své rozdíly a pokud jde o tyto rozdíly, jako např Prezident Biden Prezident Putin se také připojil, pokud Rusko bude rázně jednat proti nám a našim partnerům a spojencům, budeme reagovat – a prezident Biden to prokázal slovem i skutkem, nikoli za účelem eskalace, nikoli za účelem sledování konfliktu, ale za účelem ochrany našich zájmy. “

Setkání proběhlo v době, kdy Bidenova administrativa informovala Kongres o uvalení nových sankcí na Rusko v souvislosti s kontroverzním evropským plynovodem. Administrativa uvalila sankce na osm ruských společností a lodí za jejich zapojení do plynovodu Nord Stream 2, přičemž dva německé subjekty šetří podobné pokuty, což by mělo na projekt větší dopad.

„Máme vážné rozdíly v hodnocení mezinárodní situace,” řekl Lavrov. „Máme vážné rozdíly ve způsobech řešení úkolů, které je třeba vyřešit, aby byly normalizovány.” „Náš postoj je velmi jednoduchý: jsme připraveni diskutovat o všech otázkách bez výjimky, ale s vědomím, že diskuse bude upřímná, s fakty na stole a samozřejmě na základě vzájemného respektu.“

Ještě před středečními rozhovory oba diplomaté nastínili téměř opačné postoje k jednání a zkoumali pravděpodobnou obtížnou a svárlivou výměnu názorů na nesčetné množství otázek, jako je Ukrajina, Arktida, zacházení Ruska s opoziční osobností Alexejem Navalným a obvinění z kybernetické provinění. , Včetně obvinění, že ruskí hackeři byli zodpovědní za útok ransomwaru na významný americký plynovod.

Setkání také přišlo po sérii vzájemných diplomatických vyhoštění, protože americko-ruské vztahy hrozí návratem na nejnižší úroveň ve studené válce.

Po schůzce, která trvala o hodinu a 45 minut déle, než se očekávalo, ministerstvo zahraničí uvedlo, že Blinken vyzval Rusko, aby propustilo dva Američany, které drží, Paul Whelan a Trevor Reed. Rovněž to vyjádřilo „hluboké znepokojení“ nad nárůstem ruské armády na ukrajinských hranicích a jeho akcí proti Hlasu Ameriky a Rádiu Svobodná Evropa / Rádiu Svoboda, uvedlo ministerstvo.

Lavrov mezitím ruským novinářům po setkání řekl, že rozhovory byly „konstruktivní“ a že Rusko navrhlo zahájit nový a široký strategický dialog. Řekl: „Je tam hodně sutin a není snadné se jich zbavit, ale cítil jsem, že Anthony Blinken a jeho tým byli odhodláni to udělat. Nebylo by to pro nás,“ uvedla tisková agentura TASS . .

Vysoký představitel USA popsal setkání jako „dobrý začátek“ s „bez debaty“, což oběma stranám umožnilo „diskutovat o mnoha otázkách, o kterých by oba prezidenti měli příležitost diskutovat“. Žádná ze stran však neposkytla žádné informace o pokroku směrem k summitu v Bidenu a Putinu, jen s tím, že diskuse o jejich logistice pokračují.

Lavrov mohl očekávat Blinkinovo stanovisko a očekávané oznámení sankcí, a to již dříve na pondělní tiskové konferenci v Moskvě.

„Je jasné, že bylo přijato rozhodnutí (USA) o posílení stabilních a očekávaných vztahů s Ruskem,“ uvedl. Pokud to však zahrnuje stabilní a předvídatelné tresty, pak to není to, co potřebujeme. “

Blinken uvedl, že jeho setkání s Lavrovem bude důležitou příležitostí k otestování tvrzení, že Spojené státy a Rusko mohou spolupracovat na určitých otázkách, jako je změna klimatu, Střední východ, Írán a Severní Korea, a to navzdory hořkým neshodám ohledně dalších otázek. Setkání přichází v době, kdy je velká část světa zaměřena na izraelsko-palestinskou válku.

Blinken poznamenal, že navzdory tvrdé kritice se Spojené státy a Rusko na počátku Bidenovy administrativy dohodly na pětiletém prodloužení hlavní dohody o kontrole zbraní, kterou prezident Donald Trump odmítl obnovit před jeho odchodem z funkce. Trump jistě zanechal v Rusku smíšené dědictví, které zahrnuje přátelský osobní vztah s Putinem, zatímco jeho administrativa nadále ukládá sankce a další represivní opatření.

Druhou nejnaléhavější oblastí sporu v Reykjavíku, místě slavného summitu prezidenta Ronalda Reagana z roku 1986 a ruského vůdce Michaila Gorbačova v roce 1986, je Arktida, protože Rusko rozšiřuje svoji vojenskou přítomnost a provádí politiky k rozšíření svého vlivu, což je důvod k obavám. Američanů.

Blinken poznamenal, že Spojené státy a Rusko v minulosti spolupracovaly na arktických otázkách, ačkoli přehlédl hluboký americký odpor vůči zvýšené ruské vojenské aktivitě v regionu a jeho návrh na obnovení dlouhodobě pozastaveného vojenského dialogu v rámci Arktické rady osmi zemí.

Blinken odmítl ruské výzvy k obnovení vojenské složky Arktické rady a vyjádřil znepokojení nad zvýšením ruské vojenské aktivity v oblasti známé jako „severní sever“. Ve středu Blinken během následných setkání s ministry zahraničí členů Severské rady opakovaně zmínil význam „pokračování v zachování tohoto regionu jako regionu mírové spolupráce“.

„Máme obavy z některých nedávných vojenských aktivit v Arktidě,“ řekl. „To zvyšuje riziko nehod a nesprávných výpočtů a podkopává společný cíl mírové a udržitelné budoucnosti regionu.“

Blinken obviňoval Rusko z navrhování nových navigačních systémů pro tento region a kritizoval Lavrova za komentáře, v nichž tuto kritiku odmítl, protože Arktida je „naší zemí, naší zemí“.

„Musíme s námi všemi, včetně Ruska, pokročit na základě pravidel, na základě standardů, na základě závazků, které jsme přijali, a také se vyhnout výrokům, které je podkopávají,“ řekl Blinken.

Lavrov ve svých pondělních prohlášeních zmínil stížnosti ohledně ruských vojenských aktivit v Arktidě. „Už dlouho je známo, že toto je naše země a naše země. Jsme zodpovědní za udržování arktického pobřeží v bezpečí. Všechno, co tam Rusko dělá, je zcela legální,“ řekl.

Moskva a Washington také po diplomatickém vyloučení vstoupily do hořkého sporu o status svých ambasád a konzulátů. Rusko poskytlo Spojeným státům do 1. srpna odstranění veškerého cizího personálu na svých diplomatických misích, což podle USA znemožňuje provoz jejich zařízení.