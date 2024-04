Herní modul Fallout 4 Fallout: London byl odložen na neurčito kvůli nadcházející aktualizaci nové generace Bethesdy

Fallout: London, hra Fallout 4 odehrávající se v postapokalyptickém anglickém hlavním městě, které je dostatečně velké na to, aby šlo o vlastní hru, byla zasažena s neurčitým zpožděním pouhé dva týdny od plánovaného data vydání. důvod? Aktualizace nové generace Fallout 4 má být nyní vydána pouhé dva dny po plánovaném londýnském datu spuštění, což podle vývojářů hry jednoduše „rozbije“ ambiciózní projekt.



Fallout: London se po téměř pěti letech práce týmu více než 50 hlavních vývojářů a více než 200 přispěvatelů konečně dočkalo data vydání na konec loňského roku. Jelikož zmeškal plánované vydání v roce 2023, bylo oznámeno, že dorazí do Londýna 23. dubna – což je den svatého Jiří a den, kdy se hráčská postava vynoří ze své trubice ve hře.

Všechno vypadalo pozitivně, dokud Bethesda minulý týden neoznámila, že její „aktualizace nové generace“ pro roky vývoje Fallout 4 – která byla poprvé zmíněna v roce 2022 – dorazí 25. dubna. S pouhými dvěma dny mezi příjezdem Londýna a masivním narušením kvůli velkým změnám, které byly provedeny v řadě interních systémů ovlivňujících vše od dialogů a uměleckých děl po uživatelské rozhraní, vedoucí týmu Fallout: London Dean Carter v novém aktualizačním videu potvrdil, že „čtyři let byly zastaveny.“ Minulost naší práce je prostě výsledkem aktualizace.

„Není to prostě jen otázka blokování aktualizací a doufání v to nejlepší,“ dodal Carter a ignoroval zřejmou otázku spuštění modu bez instalace patche nové generace. „Pokud to neuděláš správně, rozbije se to taky a nemůžeme tě jen požádat, abys vrátil věci zpět.“

Výsledkem je, že Fallout: London již příští týden nevyjde a místo toho bude odložen, aby jeho tým mohl pracovat na zajištění kompatibility s aktualizací Fallout 4 nové generace. „Nevyhnutelná realita, že to rozbije naše základní systémy“ znamená, že náprava všeho „bude nějakou dobu trvat,“ řekl Carter. Alternativní datum vydání jako takové nebylo stanoveno – vývojář řekl: „Možná budeme mít štěstí s opravou během jednoho dne, je to nepravděpodobné, ale může to trvat měsíc.“ „Jakmile budou ty opravy hotové, můžeme to vrátit.“

Navzdory situaci, která musela být extrémně frustrující, Carter nakonec zůstal pozitivní ohledně oficiální aktualizace od Bethesdy a vyjádřil své nadšení z toho, že režim s novými vylepšeními enginu a doplňky kvality života – včetně podpory širokoúhlého obrazu – je na místě.

Pokud jde o schopnost dodat model – o kterém se říká, že je stejně velký jako jeho vlastní hra, nebo alespoň významnou část obsahu ke stažení – nezávisle, Carter řekl, že „Bethesda nás nikdy neoslovila během celého našeho funkčního období“ a že K jeho vypnutí by byla potřeba podpora studia. Model je daleko od základního Falloutu 4. Místo toho očekávejte velmi masivní mod o hmotnosti až 40 GB – příliš velký pro to, aby jej hostovala populární stránka s mody Nexus Mods, přičemž tým Folon se místo toho obrátil na GOG, aby pomohl s distribucí obrovského souboru. (Bude fungovat také pro ty, kteří vlastní Fallout 4 na Steamu a možná Epic.)

Doufejme, že Fallout: London stále přichází dostatečně rychle, aby využil současného nárůstu hráčů vracejících se k Fallout 4 v důsledku nedávné televizní show Amazon Fallout, protože tato dekáda stará hra minulý týden téměř zdvojnásobila počet aktivních hráčů.