Nové fosilní druhy představují starověkého předchůdce většiny moderních plazů

Mezinárodní tým výzkumníků popisuje nový fosilní druh, který je prastarým předkem většiny moderních plazů.

Ještěrky a hadi jsou hlavní součástí většiny dnešních pozemských ekosystémů na Zemi. Spolu s charismatickou tuatarou z Nového Zélandu („živá fosilie“ reprezentovaná jediným živým druhem) tvoří váhy (všichni ještěři a hadi) Lepidosauria – největší skupina pozemských obratlovců na planetě dnes s téměř 11 000 druhy a zdaleka největší moderní skupina plazů; Squama a tuatara mají velmi dlouhou evoluční historii. Jejich linie jsou starší než dinosauři, kteří vznikli a rozcházeli se v určitém bodě asi před 260 miliony let. Počáteční fáze evoluce Lepidosaura, před 260–150 miliony let, byla však poznamenána vysoce fragmentovanými zkamenělinami, které neposkytují mnoho údajů užitečných pro pochopení její rané evoluce, takže původ této velmi rozmanité skupiny zvířat je po celá desetiletí zahalen tajemstvím. .

Ve studii zveřejněné dnes (25. srpna 2021) v mírná povaha Mezinárodní tým výzkumníků popsal nový druh představující nejprimitivnějšího člena Lepidosaura, Taitalura Alkoberi, nalezeno pozdě Triasu Argentinská ložiska. Objevil hlavní autor Dr. Ricardo N Martinez, National University of San Juan, Argentina, a koordinátor Ústavu a muzea přírodních věd, Taitalura Jedná se o první zachovanou fosilii Lepidosaura ve třech raných dimenzích. Umožnilo vědcům s velkou důvěrou odvodit jeho umístění v evolučním stromu plazů a pomáhá překlenout propast v našich znalostech o původu a vývoji raných lepidosaurů.

Martinez a spoluautor Dr. Sebastian Apisteguia, University of Maimonides, Buenos Aires, Argentina, Proveďte skenování CT s vysokým rozlišením pro Taitalura který poskytl potvrzení, že to má co do činění se starověkými ještěry. Poté kontaktovali spoluautora Dr. Simões se specializuje na studium těchto tvorů a v roce 2018 publikoval největší existující soubor dat k pochopení vývoje hlavních skupin plazů (živých i vyhynulých) v mírná povaha.

„Věděl jsem věk a umístění fosilie a při zkoumání některých jejích vnějších rysů jsem poznal, že úzce souvisí s ještěrkami, ale vypadal primitivněji než skutečný ještěr a to je něco zcela zvláštního,“ řekl Simes.

Vědci poté kontaktovali spoluautora dr. Gabrielly Sobral, oddělení paleontologie, Museum Stalteliches pro Naturede Stuttgart, Německo, aby zpracovali data CT. Sobral, který se specializuje na zpracování dat počítačové tomografie, vytvořil mozaiku barev pro každou kost v lebce, což týmu umožnilo porozumět anatomii fosílie ve vysokém rozlišení v rozsahu pouhých několika mikrometrů – stejné tloušťce jako lidský vlas. .

Pomocí Sobralových dat byl Simões schopen aplikovat bayesovskou evoluční analýzu k určení vhodného umístění fosilie v datové sadě plazů. Simes nedávno použil Bayesovu metodu – která byla upravena z metod původně vyvinutých v epidemiologii ke studiu toho, jak se viry podobají COVID-19 Evolving – přesně odhadnout čas a rychlost anatomického vývoje během výstupu na tetrapody. Statistická analýza jejich podezření potvrdila Taitalura Ve skutečnosti to byl nejprimitivnější člen linie, ze kterého nakonec pocházeli všichni ještěři a hadi. „Není to ani ještěrka v evolučním stromu, ale je to úplně další věc, mezi skutečnými plazy a tuatary a všemi ostatními plazy,“ řekl Simes.

“Tato nádherně zachovaná 3D fosilie je opravdu důležitým nálezem. Je to nejkompletnější fosilie, která představuje raná stádia vývoje lepidosaurů, které zatím máme. Všechny ostatní známé fosilie jsou velmi neúplné, takže je obtížné je s jistotou klasifikovat, ale úplná a podrobná povaha Taitalura Díky tomu jsou její vztahy jistější, “řekl Sobral.

Simes souhlasil: “Taitalura Je klíčovým bodem stromu plazů života, který předtím chyběl. Protože jsou tyto zkameněliny tak malé, je velmi obtížné je uchovat ve fosilních záznamech. A jaké kandidátské fosilie máme, jsou velmi roztříštěné a špatně zachované, takže neposkytují mnoho užitečných údajů pro analýzu. “

Taitalura Lebka ukazuje, že první lepidosauři vypadali spíše jako tuatara než jako scampis, a proto toto měřítko představuje významnou odchylku od tohoto vzoru předků. Kromě toho má jedinečné zuby, které se liší od zubů nacházejících se v jakékoli živé nebo vyhynulé skupině lepidosaurů. “Co nám naše analýzy říkají, spolu s některými dalšími anatomickými rysy, které na nich můžeme vidět, konkrétně na lebce, je to, že tento sphenodontský typ těla, přinejmenším vzhledem k lebce, je rodovým vzorem lepidosaurů,” řekl Simois. “Prarodiče jsou tuatarům velmi podobní.”

“Taitalura Zachovává kombinaci vlastností, které bychom u tak rané fosilie nečekali. Ukazuje například některé funkce, které jsme považovali za exkluzivní pro skupinu tuatara. Na druhou stranu nás to přimělo přemýšlet o tom, jak „primitivní“ některé rysy ještěrky jsou, a přiměje to vědce přehodnotit několik bodů ve vývoji této skupiny, “řekl Sobral.

“Téměř dokonale zachovalé.” Taitalura Lebka podrobně popisuje, jak vznikla velmi úspěšná skupina zvířat, včetně více než 10 000 druhů hadů, ještěrek a tuatarů, “řekl Martinez. Ale také zdůrazňuje starodávný význam fosilního naleziště formace Ishigualastu, o kterém je známo, že zachovává některé nejprimitivnější dinosauři světa známí Výjimečná kvalita uchování fosilií na tomto místě umožnila uchování něčeho tak křehkého a malého, jako je tento exemplář, po dobu 231 milionů let. “

„Na rozdíl od všech triasových fosilií lepidosaurů nalezených v Evropě je to první druh lepidosaura nalezený v Jižní Americe, což naznačuje, že lepidosauři byli schopni migrovat ve velmi vzdálených geografických oblastech na počátku své evoluční historie,“ souhlasí Simoys.

„Jsme zvyklí to akceptovat Mezozoikum Éra byla doba obrovských plazů, obrovských primitivních savců a obrovských stromů, a tak obvykle hledáme fosílie, které lze vidět v lidské výšce, jen při chůzi, “řekla Apesteguía. Převážná část složek starověkého ekosystému byly malé, protože Dnes existoval svět zvířat, plížených mezi většími tlapami, drápy nebo kopyty. Taitalura Učí nás, že jsme ztratili důležité informace nejen hledáním větších zvířat, ale také tím, že jsme si mysleli, že původ ještěrek se objevil pouze na severní polokouli, protože se zdá, že to zatím podporují důkazy. “

Zatímco Taitalura Primitivní, nejsou nejstarším lepidosaurem. Fosilie je stará 231 milionů let, ale existují i ​​zkameněliny pravých ještěrek, které se datují před 11 miliony let. Tým plánuje prozkoumat starobylá místa dále v naději, že najde podobné nebo různé druhy stejné linie, které se rozdělily před vznikem skutečných ještěrek.

