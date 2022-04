Elden Ring Speedrunner porazí hru za 12 minut 37 sekund

obrázek : FromSoftware

Včera YouTube a Speedrunner MitChriz bije elden prsten za pouhých 12 minut a 32 sekund, což představuje nový rekord tj. % je neomezené Sprint kategorie hry.

Abyste toho dosáhli, pravděpodobně jste již uhodli, že při běhu se dějí nějaké triky a podvody. A budete mít pravdu. mrtvé šílenství použitý elden prsten Sprint trik se nazývá „squeeze“ pro teleportování po celém světě. To ušetří spoustu času ve srovnání s běháním po celém těle nebo dokonce s použitím vlastního dvojitého můstku.

Pomocí tohoto triku se MitChrizovi podaří obejít část hry Limgrave a poté se objeví přímo v Liurnii, kde se pomocí nyní přístupné silniční brány dostanou do oblasti pozdní hry. Pomocí triku lisování pak obejdou všechny bossy kromě jednoho a dosáhnou posledního bosse v rekordním čase. Pomocí zip triku přeskočte také souboj s bossem a dokončete hru za méně než 13 minut.

A tady si vzpomínám na minulý měsíc, kdy jsem přemýšlel o úderu elden prsten Za 37 minut byl rychlý.

Mohlo by vás zajímat: Počkejte… jaký je tlak? No, je to technika sprintu Což je v poslední době stále populárnější mezi běžci, kteří se soustředili na vytváření nových rekordů v tj. % je neomezené kategorie elden prsten. V této třídě sprintu nejsou hráči povinni dokončit všechny kroky, získat všechny runy nebo dělat cokoli jiného, ​​co je normálně vyžadováno pro postup hrou. Hlavním cílem v těchto typech kol je dostat se na konec a získat kredity tak rychle, jak jen můžete, pomocí jakékoli možné metody a triků.

Navíc v kategorii neomezených Opravdu brutální a tvrdé Metody jako tlak – Což vyžaduje Tlustý PC – Dovolený.

B Než se někdo rozzlobí na MitChrize za používání závad nebo triků k překonání hry, pamatujte, že je to jen jeden druh rychlosti Spustit existující kategorii pro elden prsten A že ostatní hráči nastavují časy pro běhy, které zahrnují zasažení každého bosse resp Nenech se zranitatd.

Teď čekám, až někdo zasáhne elden prsten Za méně než 10 minut.