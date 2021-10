Rasismus Glenna Kamary vyvolává diplomatické polemiky o odmítnutí tvrzení českým ministrem zahraničí

O zacházení se záložníkem Rangers Glennem Camarou v rukou studentů českých škol vypukla diplomatická konfrontace.

Strážci oslovili UEFA, aby bojovala proti Camarovi, zatímco Skotská asociace hráčů to prohlásila za „týrání nemocemi“ a posílila výzvu evropskému řídícímu orgánu, aby udělal více.

Sparta Praha však vyzvala k ukončení „rasistických útoků“ na děti a britský velvyslanec v České republice byl povolán na schůzku s ministrem zahraničí země.

Každý Camarův dotek byl povzbuzen během čtvrteční porážky Evropské ligy Rangers 1: 0, kdy se o několik měsíců později stala obětí zneužívání na hřišti Finsko.

Český ministr zahraničí ale „nechutná“ tvrzení odmítl a oznámil plány na svolání britského velvyslance, aby „záležitost vyřešil“.

Camara, která byla suspendována na tři zápasy poté, co ji UEFA usvědčila z březnového útoku na Gudela v tunelu Ibrax, byla ve čtvrtek po obdržení dvou žlutých karet vyloučena s velkým vzrušením.

Po potrestání Sparty za rasistické zneužívání fanoušky na monackém Aureliusovi Soumanym, poté, co se UEFA částečně zavřela po úplném uzavření stadionu Ledna, byly 10 000 dětí hlavně děti a někteří dospělí dozorci.

Poté, co Gerrard znovu sledoval hru, prohlásil, že zneužívání na Camaru je jasné, a opakovaně vyzýval k přísnějším sankcím proti rasismu.

Dodal: “Strážci mě informovali, že to vezmou s UEFA. Už se to stalo a myslím, že kola jsou již v pohybu. Určitě budu tlačit ze svého směru, abych se ujistil, že ano.”

Ve svém prohlášení PFA odsoudila zneužívání ve Skotsku.

„Jak všichni víme, není to poprvé, co Glenn zažil zneužívání na hřišti, ale tentokrát je bez obav, že to prošlo nepřetržitým boomem z dětských úst a posílilo to výzvu k dalším sankcím ze strany UEFA. Za tento druh chování, “uvedla unie.

„Nejsme slepí k problémům v naší vlastní zemi, včetně rasismu, diskriminace a sektářství.

Sparta to však oplatila slovy: „Přestaňte útočit na naše děti!“

V dlouhém prohlášení klub ocenil děti za vytvoření „nádherné a jedinečné atmosféry“.

Dodali: Je naprosto neuvěřitelné, že věříme, že jsou po zápase napadeny nevinné děti a čelí neopodstatněným obviněním z rasismu.

“Urážky dětí na internetu a v médiích jsou nepřijatelné, beznadějné a absurdní.”

„Žádáme zástupce Rangers FC, aby se podíleli na ukončení rasistické atmosféry proti našim dětem, naší krásné zemi a jejím občanům.“

Český ministr zahraničí Jacob Gulhanek brzy podpořil Spartu a na Twitteru oznámil: „Dost! Úmyslné pomlouvání českých dětí v médiích a na weby do fotbalu nepatří a mezi oběma zeměmi neexistuje dobrý vztah.

„V pondělí zavolám britskému velvyslanci a problém s ním vyřeším.“

Amar Anwar, Camarův právní zástupce, obvinil Spartu z toho, že je „ostudná“ poté, co scény označil za „ostudné“.

Amar Anwar

Anwar ve svém prohlášení uvedl: „Proč se děti zaměřují na Glenna Camaru?

“Glenn byl vystaven rasové nenávisti a zastrašování, což české orgány nikdy neřešily.”

“Rasismus se neděje izolovaně, děti vědí, co se kolem nich děje, a proto je tak depresivní to sledovat, další kolo předsudků v Praze.”

„Mluvil jsem s Glennem dnes odpoledne a říká, že miluje hraní fotbalu. Když byl Glenn zarmoucen zneužíváním ze strany dětí, přemýšlel, co by se stalo, kdyby byl stadion zaplněn dospělými fanoušky.

“Včera v noci vypnul telefon kvůli rasistické žluči. Glenn je naprostý odborník, ale rasismus na hřišti ani mimo něj nikdo nemusí řešit,” řekl.

“Odpovědí UEFA je bohužel obvyklé žalostné ticho. Nic se nezmění, dokud nezačnou vykopávat kluby z rasistického chování.”

Dodal: “Pokud jde o zprávu Sparty Brock, osobní zneužívání a útoky nekomentuji. Bylo by dobré, kdyby se klub opravdu začal potýkat s rasismem.”

„Vidím, že český ministr zahraničí v pondělí svolává britského velvyslance, aby diskutoval o„ urážkách “českých dětí, možná by jeho vláda měla využít příležitosti k řešení hluboce zakořeněného rasismu v jeho zemi.“