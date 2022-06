Prague Spartans vs. Vinohrady, Play 11 at Vinor Cricket Ground, 14:30 KST 9 čtvrtek

PRS vs VCC Dream11 Team Prediction, ECS T10 Česká republika 2022 Series Fantasy Hints

PRS vs VCC Dream11 Team Prediction, ECS T10 Česká republika 2022 Series Fantasy Hints: Kapitán, Vice-kapitán – Prague Spartans vs Vinohrady, 11 sekund hraje pro dnešní zápas Vinor Cricket Ground, 14:30 IST 9. června, čtvrtek.

Zde je ECS T10 Česká republika 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Prediction, PRS vs VCC Dream11 Team Prediction, PRS vs VCC Fantasy Cricket Prediction, PRS vs VCC Play 11s ECS T10 Česká republika 2022 Series, Fantasy Praha Spartans Cricket Prediction Tipy Imaginative Play – ECS, řada ECS T10 Česká republika 2022.

Házet – The ECS T10 Česká republika 2022 série házet mezi Pražští Sparťané a Vinohrady Ve 14 hodin indického času

Čas – 9. června, 14:30 IST



místo: Kriketové hřiště Vinor.

PRS vs VCC My Dream 11 Team

Brankář – Shobhit Bhatia, Varun Mehta

Batsman – Vishakh Jaganevasan (C), Kranthi Venkataswamy, Siddharth Judd (VC)

Všichni hráči – Friedrich Heidenreich, Satyajit Sengupta, Arshad Hayat

Lukostřelci – Neeraj Tyagi, Chopranshu Choudhury a Venkatesh Margasahayam

PRS vs. VCC bude pravděpodobně hrát XI

Pražští sparťané: Kranthi Venkataswamy

Vinohrady: Siddharth Judd, Shobhit Bhatia (týden), Friedrich Heidenreich, Vuita Hasa, Venkatesh Margashiyam©, Joe Cobb, Alex Sirisena, Anil Saini, James Floto, Narup Raval, Chopranshu Choudhury

