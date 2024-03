Odpovědi New York Times Crossword 26. března 2024

Laura Dershowitzová: Jsem tak nadšený, že se objevím v New York Times Crossword! To je jeden z největších vrcholů mého života – spolu s mou svatbou, narozením syna a ochutnávkou dortů, kterých jsem se kdysi zúčastnil. Velké díky patří mému spolustaviteli a kamarádce Kate, kteří mě naučili dělat křížovky. Otevřeli jste dveře ke zdroji tolika radosti a potěšení! Děkuji také Darrenovi, mému nejstaršímu kamarádovi z křížovky, který nás seznámil. Rád bych také poděkoval Christině Iversonové za její podporu při recenzování hádanky a mému manželovi Mattovi za podporu ve všem ostatním!

Catherine Bakerová: Jsem nadšená, že jsem součástí úžasného debutu Laura's Times! Nápad na téma byl jen její a bavili jsme se brainstormingem. Vlevo na podlaze střižny: „Jedi Knight Night“ („Nápoje zdarma pro členy řádu!“), „Heir in the Air“ („Shrnutí plánu nástupnictví?“) a „Hotovo“. — for Four“ („The Losers of the Elite Eight“), mimo jiné. Naše spolupráce byla uvedena v mnoha dalších prodejnách a pracujeme společně na každém aspektu našich hádanek, procházíme mřížky tam a zpět a pak zapisujeme vodítka do sdílená tabulka – a lámání se navzájem, pokud není nikdo jiný.