Podívejte se na prototypy Hummer EV CrabWalk na veřejné silnici

CrabWalk je jednou z nejúžasnějších funkcí v nových elektromobilech GMC Hummer – zatím jsme ho ale ve volné přírodě neviděli. Tedy alespoň prozatím.

„Poloha kraba“ v zásadě umožňuje, aby se všechna čtyři kola Hummeru zastavila do strany, takže při stlačení se hovězí EV pohybuje šikmo. Posune řízení všech kol na zcela novou úroveň a jediným cílem je použít tento režim ke snadnějšímu manévrování kolem těžkých překážek, když jste v terénu. Představuji si, že by to byl také skvělý party trik.

Ale někdo poslal klip na The Fast Lane Truck na YouTube, kde se tento režim poprvé objevil na veřejné silnici. Můžete to sledovat níže:

Zatím vše, co jsme viděli, bylo spuštěno živě GM a buď digitálně generováno nebo vyfotografováno v uzavřeném okruhu; Musíte to všechno brát s rezervou, protože to ve volné přírodě nic neukazuje.

Navzdory tomu tento nový klip ukazuje skupinu vozů Hummer s kraby EV projíždějících přetíženým provozem. Je to stejná část okouzlující a děsivá, jako bych vždy měl pocit, že sleduji synchronizaci tanečníků. Nemělo by být možné se takto pohybovat, ale je to tak.

Ať už je to jakkoli, je zábavné vidět, jak tyto nákladní vozy tancují na silnici po tom, co se jeví jako úspěšný den projíždějící špínou. Stále musíme vidět, jak CrabWalk vypadá, když je implementován uprostřed terénní překážky Stezka, ale je to pravděpodobně jen otázka času.

Společnost G / O Media vám může účtovat provizi

Poskytuje však také příjemný zážitek z jízdy. Rád bych viděl tváře lidí, kteří tuto funkci neznají, když se poprvé stanou svědky krabího tance na silnici.