Živé aktualizace: Olympijské hry v Tokiu: NPR

Přepínač titulků Yuichi Yamazaki / Getty Images Yuichi Yamazaki / Getty Images

Sprinterka Kristina Tymanovskaya, jejíž olympijský sen byl vykolejen poté, co úřady zasáhly proti její kritice jejích trenérů, opustila Tokio ve středu letadlem směřujícím do Vídně. Trvá na tom, že její spory s olympijskou delegací její země se týkaly pouze sportu, nikoli politiky.

“Miluji svou zemi a nezradil jsem ji,” řekl 24letý sportovec Řekl to BBC. „To souvisí s chybami, kterých se naši funkcionáři na olympiádě dopustili.“

Timanovskaya cestuje na humanitární vízum poskytnuté Polskem, kde se poté očekává, že po příjezdu do Evropy zamíří. Řekla, že se bojí odvety, pokud se vrátí do Běloruska, poté, co odmítla soutěžit na akci, na kterou netrénovala, se změnila v politickou bouři.

Podle britského deníku The Guardian se běloruská olympijská atletka setká ve Varšavě se svým manželem, který již Bělorusko opustil a také získal humanitární vízum. ORFRakouská vysílací síť.

Sprinter byl odvezen na letiště při brzkém zpátečním letu

V neděli běloruský olympijský výbor uvedl, že jeho trenéři odstranili Tymanovskou ze všech jejích akcí kvůli jejímu „emočnímu a psychickému stavu“. Nebyly poskytnuty žádné podrobnosti.

Tymanovskaja ale říká, že poté, co se zdržela běhu v kvalifikačních závodech na 4×400 m – a diskutovala o situaci na Instagramu – se její tým pokusil přinutit ji vrátit se zpět do Běloruska, než mohla závodit na 200 m.

Na letišti Timanovskaya Řekl to CNNPomocí překladové aplikace v telefonu řekla policistovi, že potřebuje pomoc. Místo toho, aby odešla z Japonska, pak se ukryla v hotelu pod policejní ochranou a vydala otevřenou výzvu k mezinárodní pomoci.

Sport je ponořen do běloruské politiky

Spit je nejnovější vysoce profilovaný incident zahrnující režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, který byl odvolán Poslední evropský diktátor. Bělorusko se dostalo pod palbu poté, co bylo nuceno přistát letadlo s Romanem Protasevičem, aby mohli bezpečnostní důstojníci zatknout disidentského novináře.

Proti Lukašenkovi byly organizovány hromadné protesty a někteří sportovci se zúčastnili – a byli potrestáni za své postoje, podle Běloruská nadace solidarity sportu.

Tymanovskaya kritizovala své trenéry ve státních médiích. Ale Dmtriy Navosha, zakladatel běloruského sportovního závodu Tribuna, řekl NPR začátkem tohoto týdne, „V jejím jednání nebyla ani špetka politiky.“

Zdá se však, že sport a politika jsou v Bělorusku provázané. Před rokem stovky sportovců a dalších ve sportovní komunitě podepsali otevřený dopis, v němž vyzývají k prohlášení voleb za loňské léto za podvodné a požadují, aby Lukašenkův režim propustil politické vězně a přestal zastrašovat opozici.