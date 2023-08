Češi se v seriálu snaží vrátit do kategorie poražených | Zprávy, sport, práce

Loni juniorský tým Emilia-Romagna z Itálie postoupil do druhého kola Mistrovství světa v malé lize, což je teprve podruhé, co tým z Evropské ligy UEFA postoupil za první od svého vzniku v roce 2013. ligy se to nepodařilo. Byli tahounem v Evropě a jejich nejlepší vystoupení se odehrálo v letech 1993 a 1994, kdy skončili třetí v turnajích back-to-back.

Česká republika se to snaží změnit, ale čeká ji složitá cesta a je v nevýhodě. Z přítomných týmů spolu strávili nejkratší dobu.

„V Evropě je to úplně jiný systém“ řekl manažer České republiky Ernost Nisal. „V této sezóně spolu nehrají. Měli jsme jen malý turnaj v České republice a vyhráli jsme ho a kvalifikovalo nás to hrát v Polsku.

Navzdory tomu se tým většinou kvalifikoval během evropsko-afrického regionálního mistrovství a vyhrál všech pět svých zápasů s celkovým skóre 49-11. Největší výzva přišla ve hře o mistrovský titul, protože tým šel na konec poslední směny.

S nabitými základy jsem trefil velmi důležitý double a získal šampionát knockoutem. Ukončení regionálního turnaje tímto způsobem by hráčům zvedlo morálku a zvedlo jejich sebevědomí, zvláště když tým dohraje turnaj bez prohry.

„Tohle byl největší okamžik.“ řekl Nasal. Dodal: „Kvalifikační turnaj v Polsku měl velmi dobrou úroveň soutěže a vyhráli jsme ho tím, že jsme vyrazili.“

Mistrovství světa v malé lize by však bylo z hlediska konkurence o krok výš.

Když jdu do turnaje, jsem zvyklý čelit týmům, které se prostě nemohou rovnat rychlosti střelby některým z těchto jiných mezinárodních týmů. Podle Krasného měla většina nadhazovačů týmu na nejrychlejších hřištích průměrně 60 mil za hodinu.

To se ukázalo jako problematické v úvodním zápase proti Panamě, kde startující nadhazovač dne Omar Vargas dosahoval rychlosti kolem 75 mph. Přestože jeho obrana dokázala udržet věci po většinu zápasu zajímavé, jeho útok to prostě nedokázal udržet.

„Řeknu diplomaticky, že zápas byl velmi krátký a možná jsme potřebovali 30 dalších hráčů proti takovému házení, abychom neházeli tolik míčů do hlíny.“ řekl Nasal po zápase. „Naše průměrná rychlost střelby je 55 mil za hodinu a naše průměrná rychlost střelby je 60 mil. Jsou o něco rychlejší.“

Tým se ještě dařilo udržet, ale nevzdal se ani poté, co grandslam v Panamě ve čtvrté směně ohrozil jejich šance. To odráží to, co Nisal řekl o svém týmu před zápasem, kde chválil schopnost svého týmu bojovat bez ohledu na okolnosti zápasu, a právě na tento boj byl během zápasu nejvíce hrdý.

„To je jediná věc, na kterou jsem se svým týmem velmi hrdý, jako by je nezklamali poté, co se vzdali grandslamu.“ řekl Nasal. „Poté, co vzdali grandslam, nadhazovač hodil pálky a my jsme dokončili směnu. Pak jsme dostali obrázek, ve kterém jsme byli, do velmi složité situace s běžci na prvním a druhém místě.“

I když se mu nakonec nepodařilo dostat zpět do hry, tento boj mu dal šanci bojovat z dlouhodobého hlediska. Jeho obrana se znovu upevnila a nedovolila další běh po zbytek hry a jeho útok dostal několik běžců na základnu, než Panama provedla poslední kop.

Tato bitva by jim mohla pomoci postoupit v kategorii poražených, protože Česká republika chce pokračovat v létě zápasy na Volunteer Stadium proti čínské Taipei nebo Kanadě.