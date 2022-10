Eurovize 2023 se zúčastní 37 zemí

Příštího ročníku Eurovision Song Contest v Liverpoolu, Anglie, Velká Británie se zúčastní 37 zemí.

Seznam zemí účastnících se Eurovision Song Contest 2023 v Liverpoolu. OBRAZOVKA YOUTUBE

Úplný seznam odběratelů byl zveřejněn na stránce YouTube ve čtvrtek.

Země účastnící se Liverpoolu jsou následující: Albánie, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina a hostitelská země Spojené království.

V příštím roce se soutěže zúčastní nejnižší počet zúčastněných zemí od soutěže v dánské Kodani v roce 2014, která zahrnuje rovněž 37 zemí.

Německo, Francie a Španělsko míří přímo do Velkého finále, Itálie hostí 2022 a Spojené království hostí 2023, protože mají „Velkou pětku“, která je největšími finančními přispěvateli do soutěže. Pokud jde o nabídku na příští rok, po vítězství na turnaji v roce 2022 bude mít Ukrajina automatickou kvalifikaci do finále 2023.

„Z 37 zúčastněných zemí bude 31 zemí soutěžit v semifinále s 10 úspěšnými podniky z každého semifinále a připojí se ke 4 z velké pětice (Francie, Německo, Itálie a Španělsko) a budou hostit Spojené království a Ukrajinu. Velké finále,“ uvedlo prohlášení vysílací unie.

Na příští rok se nevrátí Bulharsko, Černá Hora a Severní Makedonie. Rusko a Bělorusko se nemohou účastnit, protože jejich vysílací společnosti jsou v současné době pozastaveny Evropskou vysílací unií.

Ačkoli twitterový účet Eurovize v Bulharsku uvedl, že o soutěž ztratili zájem, objevují se zprávy, že stažení bylo z finančních důvodů. Nedávno se vrátili na Twitter po krátké deaktivaci, aby popřáli všem zúčastněným národům vše nejlepší při cestě do Liverpoolu.

Severní Makedonie a Černá Hora se od příštího roku z finančních důvodů stáhly. Makedonský rozhlas uvedl, že program bude vysílat příští rok, i když se nezúčastní.

„Těšíme se, že v květnu příštího roku přivítáme umělce ze všech 37 zemí v Liverpoolu, městě popu,“ uvedl generální ředitel soutěže Martin Osterdahl v prohlášení. „Příští ročník soutěže slibuje, že bude extra speciální, a právě teď tvrdě pracujeme s BBC, abychom zajistili, že stovky milionů diváků si budou moci užít nejlepší dosavadní soutěž Eurovision Song Contest, přičemž Ukrajina bude středem dění.“

BBC uvedla, že je potěšena, že příští rok přivítá 37 zemí.

„Jsme velmi hrdí na to, že můžeme jménem Ukrajiny hostit Eurovision Song Contest a že příští rok přivítáme v Liverpoolu delegace z 37 zemí,“ řekl Martin Green, výkonný ředitel Eurovize, Martin Green z BBC. „BBC je odhodlána učinit tuto událost skutečným odrazem ukrajinské kultury a předvést britskou kreativitu celosvětovému publiku.“

V době psaní tohoto článku si již dvě země vybraly své zpěváky, přičemž Izrael zvolil popovou zpěvačku Nou Kirill a Kypr zvolil řecko-australského kyperského zpěváka Andrewa Lambra.

67. ročník soutěže Eurovision Song Contest se bude konat v Liverpoolu ve Spojeném království v M&S Bank Arena Liverpool ve dnech 9., 11. a 13. května 2023. Spojené království a BBC budou hostit jménem Ukrajiny a jejího provozovatele, Public Broadcasting Company of Ukraine které nemohlo Next veřejně hostit kvůli probíhající válce v zemi. Toto je podeváté, co Velká Británie pořádala výroční hudební soutěž a popáté se zapojila do země, která nemůže hostit.