Ověřte Xi, styl G20 v Dillí

Rozhodnutí čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nezúčastnit se summitu G20 v Dillí vyvolalo mnoho spekulací. Někteří věří, že to byl jeho způsob, jak nerespektovat Indii a premiéra Narendru Modiho. Jiní se domnívají, že vidět premiéra Modiho v mezinárodním centru pozornosti bylo nad jeho míru tolerance. Někteří pozorovatelé Číny se domnívají, že nepřítomnost odráží Xiův pocit nejistoty a neklidu z vnitřních problémů v Čínské komunistické straně a Lidové osvobozenecké armádě. Ale teď, když summit skončil, je čas zjistit, jaký dopad může mít G20 na světové vztahy s Čínou.

Jedna věc, kterou nemůže žádný pozorovatel Číny ignorovat, je jasné zaměření na Čínu při jednáních a rozhodnutích summitu. Mnoho rozhodnutí přijatých na summitu v Novém Dillí se zaměřilo na zpochybnění arogance, agrese a autoritářského chování Čínské lidové republiky a jejího „nejvyššího vůdce“ Si Ťin-pchinga, který si Čínskou lidovou republiku představuje jako „říši středu“. Jako „božská síla“ jmenovaná nebesy, aby vládla Zemi.

Nejviditelnějším rozhodnutím summitu bylo vyhlášení koridoru Indie-Blízký východ-Evropa (IMEC). Toto je v podstatě duchovním dítětem amerického prezidenta Joe Bidena a představuje přímou výzvu pro prezidenta Xi, který zahájil iniciativu Pás a stezka v roce 2013, pouhý rok po převzetí moci v Číně. Memorandum o porozumění o IMEC podepsaly USA, Indie, EU, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. To zahrnuje integraci silničních, železničních a námořních spojení, která již fungují z Indie do východní Evropy, s cílem vytvořit vyhrazený a rychlý koridor pro nákladní dopravu, který budou společně využívat všechny země na trase a Evropská unie. Koridor by mohl být později rozšířen i na africký kontinent. Zdá se, že jde o první fázi projektu Joe Bidena „Rebuild a Better World“, který G7 zahájila v červnu 2021 jako protipól Xi’s Belt and Road Initiative.

Prostřednictvím iniciativy Pás a stezka začal Xi investovat stovky miliard dolarů do rozvoje infrastrukturních projektů, jako jsou silnice, námořní přístavy, železniční tratě a letiště v téměř 150 zemích. Nápad zaujal nejen chudé země, ale také dobře fungující země, jako je Itálie, Rakousko, Brunej, Česká republika, Írán, Irák, Kuvajt, Nový Zéland, Omán, Katar, Rusko, Singapur a Jižní Afrika. Díky úplatkářství, zastrašování a korupci v Čínské lidové republice se většina dohod o projektech iniciativy Pás a stezka ukázala jako příliš drahá na to, aby byla pro hostitelské země životaschopná. V důsledku toho Čína, mazaný věřitel, začala ve jménu vyřizování účtů vyvlastňovat projekty. Nápadným příkladem je pákistánský přístav Gwadar, který je součástí čínsko-pákistánského hospodářského koridoru ze Sin-ťiangu do Arabského moře, srílanský přístav Hambantota a přístavní město Colombo. Navzdory mnoha vrstvám utajení a maskování, populární odhady naznačují, že Si Ťin-pching již investoval hodně přes 1 bilion USD a má v úmyslu dosáhnout 8 bilionů USD, pokud věci půjdou podle Siových snů. Vzhledem k tomu, že se čínská ekonomika zhoršuje z mnoha důvodů mimo kontrolu Si Ťin-pchinga nebo jeho komunistické strany, IMEC by se mohl ukázat jako poslední hřebík pro iniciativu Pás a stezka.

Přistoupení 55členné Africké unie bylo přivítáno jako pozitivní krok k užšímu zapojení afrických zemí do mezinárodního systému. Ale o tom, jaký dopad by tento krok mohl mít na uvolnění sevření Číny v OSN a dalších mezinárodních institucích, se sotva diskutuje. Díky síle hlasů mnoha těchto afrických národů a dalších malých, ekonomicky slabých národů Čína drží organizace jako Rada OSN pro lidská práva a Světová zdravotnická organizace, aby vykoupila. Záznamy hlasování v Radě OSN pro lidská práva v průběhu let ukazují, že bez ohledu na to, jak moc je Čína diskutována a kárána za její otřesné výsledky v oblasti lidských práv v jejích koloniích, jako je Tibet a Východní Turkestán (Sin-ťiang), může Peking použít tyto hlasy pokaždé, aby zabránil světové tělo z pouhého… Rozhodněte se o tom. Předložit věc k diskusi. Vznik Indie jako nového mostu mezi rozvinutým západním blokem a Afrikou ztíží Číně, aby nadále dominovala rozvojovým zemím a zmocnila se bohatých přírodních zdrojů těchto chudých zemí.

Stejně tak nový přístup přijatý skupinou G20 k úloze a finanční kapacitě mnohostranných rozvojových bank bude pro většinu rozvojových zemí velkou úlevou. Přítomnost šéfů předních finančních institucí, jako je Světová banka (WB) a Mezinárodní monitorovací fond (MMF) v G20, to uklidnila. Zvýšená alokace finančních prostředků za mnohem jednodušších podmínek ve srovnání s neprůhledným čínským systémem nutně odcizí rozvojový svět finančnímu a politickému vlivu Číny.

Dalším velkým úspěchem summitu G20 v Dillí bylo vnést čerstvý vzduch do vztahů Sever-Jih. Velkou zásluhu na tom má osobní úsilí premiéra Naréndry Módího a bezprecedentní podpora ze strany západních vůdců, zejména amerického prezidenta Joea Bidena. Svět, který byl po desetiletí zvyklý vídat vztahy mezi Severem a Jihem charakterizované hašteřením a konfrontací, nyní může doufat v nové klima, kterému dominuje spolupráce a dobrá vůle. To také potvrzuje vědomí západního bloku pod vedením USA, že vztahy se skupinou zemí, které, ač ekonomicky slabé, drží páky rovnováhy sil jak co do počtu, tak geografického rozložení v kontextu stále se zvyšujícího růstu . Střet s Čínou nelze ignorovat.

Tato změna musí na jedné straně zasadit vážnou ránu vzrůstající aroganci a agresi prezidenta Si Ťin-pchinga a vytvořit nový mocenský blok rozvojových zemí pod vedením Narendry Modiho. Modiho myšlenka posunu mezinárodního diskurzu z hodnot zaměřených na HDP na hodnoty zaměřené na lidi má navíc potenciál pro lepší a mírový svět, kde bude role darebáckých států, jako je Čína za Si Ťin-pchinga, nutně omezená.

Si Ťin-pching se proto možná nezúčastnil summitu G20 v Novém Dillí, ale spíše dříve než později může dopad G20 začít ukazovat, jak setkání v Novém Dillí zasadilo Si a Čínu úmyslnou ránu.



Vijay Kranti je zkušeným pozorovatelem Číny a vedoucím Centra pro himálajská asijská studia a zapojení v Chase.