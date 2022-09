Monarchs tento týden pořádají pozvánku Evie Odom

Virginia Beach, Virginie – Vzhledem k tomu, že druzí se blíží k zahájení podzimní sezóny, Old Dominion Women’s Golf se snaží pokračovat ve své silné hře, protože Monarchs tento týden hostí Evie Odom Invitational v Princess Anne Country Club ve Virginia Beach ve Virginii.

Původně byl turnaj naplánován na pátek až neděli, ale datum zahájení turnaje bylo posunuto na čtvrtek, aby se předešlo špatnému počasí očekávanému tento víkend kvůli hurikánu Ian. Úvodní kolo Invitational je naplánováno na začátek Benátek ve 13:30. Stadion s 15 týmy bude pokračovat ve hře druhým kolem v pátek ráno s možností pokračovat do třetího kola, pokud budou zájemci spolupracovat.

Živé statistiky pro pozvánku budou k dispozici prostřednictvím Golfstat.

Kromě ODU budou letošní pole zahrnovat týmy z Charlotte, Coastal Carolina, College of Charleston, East Carolina, High Point, Indiana, James Madison, Middle Tennessee, Minnesota, North Florida, Pennsylvania, Princeton, Sacramento State a Southern. Florida.

Na hřišti jsou dva soutěžící Sun Belt Conference v JMU a Coastal Carolina a také tři týmy Big 10. Loni North Florida vyhrála Atlantic Sun Conference a Princeton vyhrál šampionát Ivy League. Sacramento State cestoval do Virginia Beach každý rok turnaj hostil.

Letos je to počtvrté, co ODU ženský golf hostil vysokoškolský turnaj v Princess Anne Country Club, a je to také druhý ročník pod názvem Evie Odom Invitational.

Jmenovkyně turnaje Evie Odom se zasloužila o největší přínos ženskému sportu v historii atletiky ODU. Její podpora pro ODU Women’s Golf and Championship dává týmu obrovskou podporu v jeho schopnosti soutěžit na národní úrovni.

V loňském roce vyhrála Central Florida týmový titul o 841 bodů a Pat Biddon z UCF byl singlový medailista s 10 body pod 200. Jana Milichová Poslední kolo zahráli s pěti pod 65 s, což znamenalo nejlepší kolo v historii programu. The Invitational skončil dělený na třetím místě s celkovým počtem 54 jamek z 206 (-4). Milichová se stala letní profesionálkou poté, co vyhrála mistrovství Evropy žen v rodné České republice.

třída

Country klub princezny Anny

Nominální: 70

Tažnost: 5824

Sortiment ODU

Leah Unosato

Lucia Gonzalezová

Minami Kudo

Federica Toureová

Klára Wildeberová

* Pilar Muguruzaová

*Soutěžte jako jednotlivec

