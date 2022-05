Women’s European Tour Access Series ve Švédsku: Tady to máte!

Nyní jsem čtvrtý v LETAS Order of Merit po dvou turnajích, které jsem právě odehrál na jednom podniku ve Francii, kde jsem prohrál v play off.

Šest nejlepších hráčů LETAS na konci sezóny 2022 obdrží plná privilegia hrát LET pro rok 2023.

Vypadá to, že jsme Bangkok opustili včas, protože noční bouře vedla v neděli k dalším bouřkám, což mohlo ovlivnit hru!

Od 19. do 21. května: PGA Trelleborg Championship, Tegelberga Golf Club, Švédsko, €50,000

Od 21. do 23. července: Santander Golf Tour v Malaze, Golf Torrequebrada, Španělsko, 40 tisíc eur

Od 21. do 23. října: LETAS Grand Finale L’Isle Adam – Paříž, L’Isle Adam, Francie 80 000 EUR

Chiara Noja je 16letá profesionální dáma, narozená v Německu a nyní žijící v Dubaji. Profesionálkou se stala v roce 2021 a hrála akce na LET Women’s European Tour (LET) i LET Access Tour. Kiara zastupuje Jumeirah Golf Estates v Dubaji.